Молодой гроссмейстер Елисеев погиб, перелезая из окна на балкон

Бывший чемпион России по классическим шахматам, победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев трагически погиб в ночь с 26 на 27 ноября: он сорвался с 12-го этажа, когда пытался перелезть из окна на балкон. Ему было всего 20 лет.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Трагедия произошла в доме 16, корпус 1 на Пятницком шоссе накануне поздно вечером. Как сообщает ТАСС, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался", — написал на своей странице в Facebook его друг, гроссмейстер Даниил Дубов.

В правоохранительных органах Москвы подтвердили, что бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб, сорвавшись с балкона своей московской квартиры на 12-м этаже.

"Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошёл в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.

В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела молодого человека с признаками падения с высоты по данному адресу.

Видео из квартиры 12 этажа, с балкона которой выпал и насмерть разбился Юрий Елисеев, публикует сайт телеканала "Звезда".

Отметим, погибший любил высоту и это было не первым его "приключением". Ранее на его странице подруга разместила фото, где Юрий изображен держащимся за перила балкона многоэтажки. При том видно, что там он находился без страховки.

Российская шахматная федерация выразила соболезнования родным и близким Юрия Елисеева. Об этом сообщается на сайте организации.

Юрий Елисеев родился 29 июля 1996 года. Четыре года назад он стал чемпионом мира среди кадетов, тогда же победил на первенстве России среди шахматистов до 16 лет. В этом году гроссмейстер выиграл главный турнир Moscow Open. В мировом рейтинге ФИДЕ юный спортсмен занимал 212-е место и 42-е — в России.