Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Молодой гроссмейстер Елисеев погиб, перелезая из окна на балкон

Происшествия

Бывший чемпион России по классическим шахматам, победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев трагически погиб в ночь с 26 на 27 ноября: он сорвался с 12-го этажа, когда пытался перелезть из окна на балкон. Ему было всего 20 лет.

Молодой гроссмейстер Елисеев погиб, перелезая из окна на балкон
Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Трагедия произошла в доме 16, корпус 1 на Пятницком шоссе накануне поздно вечером. Как сообщает ТАСС, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался", — написал на своей странице в Facebook его друг, гроссмейстер Даниил Дубов.

В правоохранительных органах Москвы подтвердили, что бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб, сорвавшись с балкона своей московской квартиры на 12-м этаже.

"Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошёл в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.

В пресс-службе полиции подтвердили факт обнаружения тела молодого человека с признаками падения с высоты по данному адресу.

Видео из квартиры 12 этажа, с балкона которой выпал и насмерть разбился Юрий Елисеев, публикует сайт телеканала "Звезда".

Отметим, погибший любил высоту и это было не первым его "приключением". Ранее на его странице подруга разместила фото, где Юрий изображен держащимся за перила балкона многоэтажки. При том видно, что там он находился без страховки.

Российская шахматная федерация выразила соболезнования родным и близким Юрия Елисеева. Об этом сообщается на сайте организации.

Юрий Елисеев родился 29 июля 1996 года. Четыре года назад он стал чемпионом мира среди кадетов, тогда же победил на первенстве России среди шахматистов до 16 лет. В этом году гроссмейстер выиграл главный турнир Moscow Open. В мировом рейтинге ФИДЕ юный спортсмен занимал 212-е место и 42-е — в России.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы Москва Юрий Елисеев происшествия
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Желатин на страже красоты
Красота
Желатин на страже красоты
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Гипотезы
Мужчинам далеко до Windows?
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Законодательство
Электронные платежи: Важно, но непопулярно
Читательский топ
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенно фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Экспертное мнение
Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом

На какие меры пойдет Россия, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Путин вызвал Силуанова на разговор
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Власть
"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей

В отношениях с Российской Федерацией греческое правительство намерено проводить суверенную политику, заявили в министерстве национальной обороны Греции.

Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Криминал
Обещали посадки: Арестован генерал ФСО Лопырев
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Происшествия
На главу "Почты России" требуют завести дело
Юрий Носовский Мужчинам далеко до Windows? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Геннадий Пантелеев Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Евгений Будько Ученые МГУ: прародители религий - бактерии
Игорь Хорьков Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Georgy 14 Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Evgeny Syurvasev Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Азат Ахметшин Убрать "американский мусор" потребовала Гренландия от Дании
Игорь Егоров Убрать "американский мусор" потребовала Гренландия от Дании
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Путин вызвал Силуанова на разговор
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Путин вызвал Силуанова на разговор
Игорь Егоров Стоит ли верить тестам IQ
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?