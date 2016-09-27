Питерская пенсионерка прогнала вооруженного вора - ударила первой

Преступник, ворвавшийся сегодня утром через балкон четвертого этажа в квартиру на улице Бухарестской (Санкт-Петербург) получил серьезный отпор от 80-летней хозяйки.

На четвертый этаж дома преступник взобрался по лесам, сообщает Лайф. Встретив хозяйку квартиры, преступник набросился на неё с ножом и ударил по шее. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшую в больницу № 26.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Сбежавшего с места преступления ни с чем мужчину разыскивают полицейские.

Дискуссия о праве свободного ношения оружия является одной из самых жарких в России. Но проблема самообороны в РФ заключается даже не в ношении оружия, а в том, что, в сущности, все кодексы защищают не жертву, а преступника. Так, например, на тебя нападает преступник (непонятно с какими намерениями), а ты должен думать, как бы не причинить ему вред!

Споры о праве человека на гражданское оружие для самообороны, защиты своей жизни и собственности не утихают с 1991 года. К сожалению, 99 процентов полемики сводится к вопросу о праве гражданина ходить с пистолетом по улице. Но мало кто говорит о том, что наше законодательство слишком сурово карает за эффективную попытку самозащиты.

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