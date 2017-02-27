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Источник Правда.Ру

В Самарской области предотвратили теракт

Происшествия

Сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (группировка запрещена на территории РФ) был задержан стражами порядка, передает РИА "Новости". Известно, что мужчина готовил теракт в Самарской области.

В Самарской области предотвратили теракт
архив Правды.Ру

Источник в силовых структурах региона сообщил, что в поселке Усть-Кинельском Самарской области задержан 20-летний гражданин России — новообращенный мусульманин. Он был завербован в Интернете эмиссарами запрещенной в России организации "Исламское государство". Теракт готовился в отношении правоохранительных структур региона. Но ФСБ удалось вовремя его предотвратить.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что территория, контролируемая запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, сокращается. Это вынуждает ее пропагандистов и вербовщиков менять тактику. Основной упор теперь делается на людей, готовых совершать теракты по месту постоянного жительства - в своих собственных странах. К такому выводу пришли эксперты российского Фонда исследования проблем демократии.

О том, как решаются проблемы противодействия террористической пропаганде, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Как,  согласно  вашему прогнозу, будут развиваться события?

Мы понимаем, что рано или поздно боевики ИГИЛ на территории Ирака и Сирии будут в основном уничтожены и вытеснены. Но мы прогнозируем, что может быть всплеск террористической активности как там, так и во многих других странах. Террористам из ИГИЛ потребуется доказывать, что они не потеряли влияние. Своим спонсорам они будут пытаться объяснять и показывать это. Мы уже готовимся к этим негативным последствиям.

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