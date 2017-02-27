В США продолжается массовое осквернение еврейских кладбищ

Больше сотни надгробий осквернили неизвестные вандалы на еврейском кладбище в Филадельфии (США). Полиция обещает найти виновных, а активисты объявили награду за информацию о них.

Фото: AP

Как сообщает The Associated Press, сначала в полицию поступила жалоба от одного местного жителя, обнаружившего опрокинутыми на землю надгробия трех своих родственников.

Прибывшие правоохранители обошли кладбище и подтвердили, что неизвестные осквернили около 100 надгробий. Местный отдел полиции начал расследование.

Религиозная Антидиффамационная лига по борьбе с антисемитизмом в США объявила награду в 10 тысяч долларов за полезную для следствия информацию о нарушителях. Местная полицейская организация предложила три тысячи долларов за полезные данные.

Представитель израильского Министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон назвал происшествие "шокирующим" и увидел в нем "повод для беспокойства". При этом выразив уверенность, что власти США поймают преступников.

Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что власти делают всё возможное для поимки вандалов. "Мне чрезвычайно жаль семьи, которые столкнулись с осквернением надгробий их родственников. В Филадельфии нет места ненависти" — выразил свои соболезнования Кенни.

21 февраля 2017 года сообщалось, что в пригороде Сент-Луиса в штате Миссури вандалы осквернили 180 надгробий на еврейском кладбище. К расследованию подключили ФБР. Через два дня после происшествия мусульманские активисты собрали 90 тысяч долларов на восстановление кладбища.

Напомним, в январе этого года в пяти штатах США были получены анонимные сообщения с угрозами о заложенной бомбе в еврейских культурных центрах. При этом несколько комплексов были эвакуированы, но угроза не подтвердилась.

Как отмечают представители еврейских общин США, в стране заметен рост антисемитских настроений. Особенно это сильно проявляется, по их мнению, в студенческой среде.

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила руководителя департамента Федерации еврейских общин России раввина Аарона Гуревича:

— На выборах Трампа довольно активно поддерживали ультра-националисты и все те, кто, собственно, стоит на крайних позициях протестантизма, выступает за превосходство белой расы и т. д. Есть такие группировки в США, и это не секрет.

Их ободрила победа Трампа. В Европе антисемитизм усиливается совсем другими темпами, более динамично. Если в Европе антисемитизм и агрессивное отношение к евреям, в первую очередь, исходят от мигрантов из стран Арабского Востока, из Северной Африки и это уже бытовая сторона сегодняшней европейской жизни, то в Америке антисемитизм более утонченный, изощренный.

В Америке прекрасно понимают, какие есть возможности у еврейского лобби, еврейских общин, а также то, что пытаться бороться или противостоять евреям, вести какую-то юдофобскую политику какими-то граффити на заборах, — это мало.

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