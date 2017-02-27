В Киеве мужчина ограбил воспитательницу прямо в детском саду

Шокирующий случай произошел в Соломенском районе Киева: мужчина зашел в детский сад, чтобы зарядить телефон, а вместо этого сорвал с воспитательницы цепочку. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Фото: (c)ГУ Национальная полиция в г. Киеве

Злоумышленник пробрался в воспитательное учреждение, где в одной из комнат поставил мобильное устройство на зарядку, а в другой начал рыться в вещах сотрудников. Кражу прервала воспитательница, зашедшая в комнату. Мужчина сорвал с нее золотую цепочку и убежал.

Однако скрыться вору не удалось: сотрудники ограбленной женщины успели вызвать наряд полиции, который и задержал преступника.

В настоящее время полицейские расследуют вопиющее ограбление, выясняя при этом все причины и обстоятельства этого инцидента.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на грабеж, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее в Голосеевском районе Киева произошло вооруженное ограбление банка. Сумма ущерба устанавливается. Неизвестный мужчина средь бела дня зашел в помещение банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы все деньги. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции, однако задержать преступника так и не удалось.

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