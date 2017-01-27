Таможня в Домодедово конфисковала у пассажира из Дубая живой контрабандный груз

Почти 300 рептилий и насекомых в пластиковых коробках обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в багаже пассажира, прибывшего авиарейсом из Дубая. Об этом сообщается на сайте таможни пятницу.

Фото: AP

"Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии рептилий и насекомых из Дубая. При проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Дубай - Москва, служебная собака по кличке Кира породы русский спаниель обозначила багаж гражданина Российской Федерации.

В ходе таможенного досмотра спортивного рюкзака обнаружены 285 ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков, сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах. Вследствие неправильных условий транспортировки 12 особей погибло", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба таможни, пассажир пояснил, что приобрел рептилий и насекомых для личного пользования: он купил их на местном рынке за 150 долларов.

Рептилии переданы в Московский зоопарк для передержки и восстановления после длительного перелета, сообщает пресс-служба. Кроме того, будет принято решение о проведении экспертизы, которая определит, подпадают ли эти рептилии и насекомые под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Хотя таможенные правила в аэропортах достаточно жесткие, все равно находятся желающие провести через таможню что-нибудь запрещенное. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, в октябре 2016 года в международном аэропорту Кольцово города Екатеринбурга были задержаны два чучела сиамских крокодилов, который пытался ввести в страну один из пассажиров.

Экзотические сувениры житель Магнитогорска купил во время туристической поездки по Вьетнаму, однако разрешительные документы на свою покупку не оформил. Незаконный товар у нарушителя конфисковали и наложили на него штраф в 1000 рублей. Чучела крокодилов таможенники оценили в 16 тысяч рублей.

Остается загадкой, как турист сумел провести свои экзотические сувениры через вьетнамскую таможню, сотрудники которой очень внимательно отслеживают все, что вывозится из страны. Сиамские крокодилы относятся к вымирающему виду, их вывоз из страны ограничен, и торговля чучелами не поощряется. Запрещен и вывоз чучел из страны, так же, как и муляжей черепах, ящериц и скорпионов.

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