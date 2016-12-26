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Источник Правда.Ру

Опознаны две жертвы крушения Ту-154 над Черным морем

Происшествия

Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность.Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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Фото: AP

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. По знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, было опознано тело помощника начальника департамента культуры министерства обороны Оксаны Бадрутдиновой .

По словам источника, также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Три фрагмента фюзеляжа самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружены в понедельник на месте крушения в Черном море, два из них уже подняты на поверхность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По состоянию на 19.00 мск в 1,8 километрах от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала Правда.Ру, поисковая группа МЧС  в миле от берега обнаружила, предположительно, обломки самолета Ту-154 Министерства обороны.

"Группа водолазов обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность", - сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент в рамках поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 обнаружено не менее 12 тел погибших и порядка 140 фрагментов жертв авиакатастрофы. Среди найденных 12 тел - 6 мужчин и 6 женщин. Останки будут направлены на экспертизу в судебно-медицинский морг для проведения генетического анализа, а опознание погибших будет проходить в Москве. Морги города Сочи приведены в повышенную готовность.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что идентификация погибших при крушении Ту-154 будет проходить только в Москве. "Поисково-спасательная операция продолжается. Одно из наших судов обнаружило фрагменты тел. Другое - мелкие обломки кресел и подголовников упавшего самолета", - сказал собеседник агентства.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

По словам доцента кафедры судмедэкспертизы Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, кандидата медицинских наук Эдуарда Туманова, специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая судебно-медицинская экспертизы, будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.

"Если крушение - результат теракта, это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам", - сказал Pravda.Ru эксперт.

25 декабря летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

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Темы Черное море крушение Ту-154 над Сочи
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