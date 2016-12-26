Разброс обломков Ту-154 наводит на мысли о взрыве — эксперт

Крушение самолета Ту-154 Министерства обороны над Черным морем в районе Сочи сегодня стало главной темой. Экспертное сообщество обсуждает причины случившейся катастрофы, рассматривают самые разные версии трагедии.

Один из вопросов, на который многие пытаются найти ответ - почему самолет сел не в Моздоке, как планировалось, а в Адлере? Мог ли сыграть свою роль в крушении этот фактор? Задаются эксперты и вопросом о том, могли ли в аэропорту Чкаловский загрузить на борт самолета, к примеру, какие-нибудь посылки для военнослужащих?

Своим мнением по поводу катастрофы Ту-154 над Сочи с Pravda.Ru поделился вице-президент профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта Альфред Малиновский.

- Расскажите о своих версиях случившегося?

- Должен вам сказать, что технология полетов в гражданской авиации, транспортной авиации, отличается от боевой в ВВС. Вот прозвучало, что там был очень опытный экипаж. Общий налет командира экипажа, как мне сказали, три тысячи часов. Но, извините, по понятиям гражданской авиации это "детский" налет. В гражданской авиации опытный пилот — это общий налет от 5 тысяч часов, и не менее 1,5 тысяч — в качестве командира воздушного судна.

На борту в гражданской авиации существуют службы, которые проверяют максимальную загрузку, исходя из допустимого взлетного веса. При этом они контролируют очень важный фактор — центровку: как расположен груз на протяжении осевой линии всего фюзеляжа, передних багажников, самого салона, задних багажников.

При неполной загрузке пассажиров, при наличии значительного количества пустых мест, можно загрузить самолет таким образом, и так рассадить пассажиров, что центровка выйдет за пределы допустимой. Это создаст проблемы на взлете и в полете, а, может быть, даже приведет и к сваливанию самолета в штопор.

На этом борту было 90 пассажиров. В Сочи они могли пересесть самостоятельно, ведь проводников-то нет. Пассажиры могли скучковаться на задних креслах, и это создало заднюю центровку, которая при взлете, после отрыва, ведет к задиранию носа, потере скорости и к сваливанию в штопор.

Мое первое предположение такое, что там, возможно, была нарушена центровка из-за перемещения пассажиров.

Второе предположение. Было сказано, что разброс обломков —до 15 километров. Давайте считать: если всего через две минуты метка на экране радара пропала, значит через две минуты произошла катастрофа. Две минуты это 120 секунд. 120 секунд умножаем на максимальную скороподъемность, 10 метров в секунду, это получается, он набрал высоту 1200-1500 метров. Пусть две тысячи метров. С двух тысяч метров без взрыва такой разброс на 15-20 километров невозможен. Значит, если с этой высоты разбросало на 15-20 километров, можно предполагать, что был взрыв.

- Какую-то вещь пронесли в самолет, или была ракета пущена?

- Если эти данные источников, которые в первые часы после катастрофы сказали, что разброс обломков 15-20 километров, достоверны, то это наверняка был взрыв. И, конечно, в Сочи могли, скажем, пластид могли внести незаметно.

- В какую-нибудь посылку для военнослужащих заложить?

- Я не исключаю версию, которую озвучил один из экспертов, что и в Чкаловском могли подложить, еще и запрограммировать могли, рассчитав время, за часов 5-6 до исполнения. Потому что, в Чкаловском военном аэродроме такого контроля, как есть в гражданской авиации, к сожалению, нет.

- И еще один существенный и странный момент... Почему для дозаправки был выбран именно Адлер, рядом же и Минводы и Владикавказ, и Нальчик, и Махачкала?

- Трудно сказать, кто решение такое принимал. Либо сам командир воздушного судна, либо это указание ему было с земли. Ведь дозаправка была обязательной, к тому же, при планировании полетов еще намечался какой-то запасной аэродром для дозаправки. Но ничего странного я в этом моменте не вижу.

- Насколько сложен этот аэропорт в Адлере для взлета и посадки?

- Я называю это не сложностью, а особенностью. В силу того, что там горы, заход на посадку осуществляется со стороны моря на север, а взлет не в сторону гор, а в сторону моря. Да, это усложняет маневр, но не более того. сли сильный попутный ветер, значит взлет запрещен. Ничего особенно сложного при этом взлете нет для опытного экипажа. Тут ушки на макушки держать надо и не переоценивать свой опыт, мастерство. Это не прощается. Небо никогда не прощало халтуры. Бьет по лбу моментально, сразу. Здесь никакие титулы, ни генеральские, ни должностные - ничего не играет роль. Играет полная отдача и профессионализм.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека. Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор.