Океанолог: Тайну гибели Ту-154 могут раскрыть течения Черного моря

Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154, разбившегося вчера в районе Сочи. Об этом заявил главком ВКС России Виктор Бондарев. По его словам, они не должны быть повреждены.
Накопители информации будут подняты при обнаружении на дне моря самолета. Находятся черные ящики в киле лайнера, который, по мнению Бондарева, при крушении пострадал меньше всего, поскольку касание поверхности моря было нижней частью и фюзеляжем.
Главком ВКС считает, что местонахождение обломков Ту-154 на дне моря могут установить уже сегодня, 26 декабря.
А вот часть останков погибших в катастрофе Ту-154 может находиться за границей соседних государств. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию катастрофы заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию.
Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал океанолог, заведующий кафедры океанологии МГУ Сергей Добролюбов.
- Знаком ли вам район Черного моря , где упал в вчера Ту-154? Какие там течения проходят?
- Вообще в Черном море течения, как и во всех внутренних морях, идут против часовой стрелки. То есть, от Грузии к Абхазии, от Абхазии к нашему кавказскому побережью, от кавказского побережья к Крыму. Поэтому, по идее, обломки, которые там могут плавать — куски крыла, например — будут двигаться от Сочи на север, в сторону Туапсе и Геленджика. Но бывают какие-то исключения, когда есть вихри, которые отрываются. Но основное генеральное направление туда, на северо-запад, идет.
- Площадь разлета обломков от 1,5 до 8 км — могло ли так существенно разнести за несколько часов обломки? Это же не горная река? Или там очень сильное течение?
- Очень много деталей самолета, которые плавают, например, шасси, они же с воздухом, соответственно, они плавают. Куски крыла тоже полые внутри. Известно, что обломки малазийского Боинга, который упал в Индийском океане, через 1,5 года обнаружились на островах Мадагаскар или Реюньон.
Мы не знаем, разваливался самолет в воздухе, или от удара о воду. Если он развалился от удара о воду, тогда, конечно, площадь меньше. А дальше, в соответствии с генеральным направлением, течение должно идти в сторону наших городов: Туапсе, Геленджика и т.д.
Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека. Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор.
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