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Источник Правда.Ру

Океанолог: Тайну гибели Ту-154 могут раскрыть течения Черного моря

Происшествия

Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154, разбившегося вчера в районе Сочи. Об этом заявил главком  ВКС России Виктор Бондарев. По его словам, они не должны быть повреждены.

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Фото: AP

Накопители информации будут подняты при обнаружении на дне моря самолета. Находятся черные ящики в киле лайнера, который, по мнению Бондарева, при крушении пострадал меньше всего, поскольку  касание поверхности моря было нижней частью и фюзеляжем.

Главком ВКС считает, что местонахождение обломков Ту-154 на дне моря могут установить уже сегодня, 26 декабря.

А вот часть останков погибших в катастрофе Ту-154 может находиться за границей соседних государств. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию катастрофы заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал океанолог, заведующий кафедры океанологии МГУ Сергей Добролюбов.

- Знаком ли вам район Черного моря , где упал в вчера Ту-154? Какие там течения проходят?

- Вообще в Черном море течения, как и во всех внутренних морях, идут против часовой стрелки. То есть, от Грузии к Абхазии, от Абхазии к нашему кавказскому побережью, от кавказского побережья к Крыму. Поэтому, по идее, обломки, которые  там могут плавать — куски крыла, например — будут двигаться от Сочи на север, в сторону Туапсе и Геленджика. Но бывают какие-то исключения, когда есть вихри, которые отрываются. Но основное генеральное направление туда, на северо-запад, идет. 

- Площадь разлета обломков от 1,5 до 8 км — могло ли так существенно разнести за несколько часов обломки? Это же не горная река? Или там очень сильное течение?

- Очень много деталей самолета, которые плавают, например, шасси, они же с воздухом, соответственно, они плавают. Куски крыла тоже полые внутри. Известно, что обломки малазийского Боинга, который упал в Индийском океане, через 1,5 года обнаружились на островах Мадагаскар или Реюньон.

Мы не знаем, разваливался самолет в воздухе, или от удара о воду. Если он развалился от удара о воду, тогда, конечно, площадь меньше. А дальше, в соответствии с генеральным направлением, течение должно идти в сторону наших городов: Туапсе, Геленджика и т.д.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека. Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор.

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Темы Сергей Добролюбов Крушение Ту-154 над Сочи
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