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Источник Правда.Ру

ФСБ: Ту-154 погиб не от взрыва, причина другая

Происшествия

Основными версиями крушения Ту-154 в Черном море являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета".

ФСБ: Ту-154 погиб не от взрыва, причина другая
Фото: АР

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники в ФСБ России, признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

"В настоящее время установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы", — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, Ту-154 прибыл в аэропорт Сочи из аэропорта Чкаловский Московской области для дозаправки, которая изначально планировалась в Моздоке, но была перенесена в Сочи из-за сложных погодных условий. По прибытии в аэропорт Сочи самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны РФ.

"Во время дозаправки к воздушному судну подавался трап, на борт поднимались один сотрудник Пограничной службы ФСБ России и один сотрудник Сочинской таможни. Из самолета для осуществления контроля за дозаправкой выходили командир экипажа и бортинженер", — сообщили в ЦОС ФСБ.

Военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега, предположительно, обломки самолета Ту-154 Министерства обороны. "Группа водолазов обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На данный момент в рамках поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 обнаружено не менее 12 тел погибших и порядка 140 фрагментов жертв авиакатастрофы. Среди найденных 12 тел - 6 мужчин и 6 женщин. Останки будут направлены на экспертизу в судебно-медицинский морг для проведения генетического анализа, а опознание погибших будет проходить в Москве. Морги города Сочи приведены в повышенную готовность.

Ранее источники Pravda.Ru в управлении ФСБ по Южному федеральному округу объяснили, почему спецслужба проводит проверки "на теракт" в отношении разбившегося в Сочи лайнера Ту-154. "Теракт, как и столкновение со стаей птиц, отказ (техники) или ошибка пилота - это одна из версий, которые рассматриваются после авиакатастроф. Это не значит, что его подозревают, но должны быть отработаны все версии, включая самые малореальные - например, также проверялось, не было ли запусков дронов, каких-либо ракет или полета малой авиации на эшелоне Ту-154. Да, действительно, сейчас идет отсмотр камер наблюдения в Чкаловском, из которого вылетел рейс, в Адлере, поднимаются записи посадки, обслуживания, заправки самолета, идут опросы лиц, которые контактировали с бортом, проверка записей с таможни и досмотра САБ. Это - обычная практика", - рассказал собеседник Pravda.Ru.

Напомним, председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров назвал причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России техническую неисправность или ошибку пилотирования, "теракт исключен". Как сообщает Лайф, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, рухнувшим в акваторию Чёрного моря у берегов Сочи самолётом Ту-154 управлял опытный пилот, лётчик первого класса Роман Волков.

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Ту-154 Минобороны разбился в Сочи: подробности
Темы ФСБ авария самолет крушение крушение Ту-154 над Сочи
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