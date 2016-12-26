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Источник Правда.Ру

Инна Новикова: Кому горе, кому танцы. На крови

Происшествия

Крушение Ту-154 в небе над Черным морем не оставило равнодушным никого. Помимо скорби по погибшим и соболезнований родным и близким, раздается хор радостных воплей деятелей Украины и российских либералов. Прокомментировала это главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Инна Новикова: Кому горе, кому танцы. На крови
Фото: АР

— По ТВ вчера весь день показывали фотографии погибших в Ту-154 над Сочи. Какие красивые лица. Как нелепо и обидно. В России. Мирное небо. Хорошая погода. Надежный самолет. Опытнейшие пилоты. Штурман награждён за успешную посадку потерявшего управление Ту-154 в 2011 году. Не верится. Судьба, бывает, хранит в самых тяжелых обстоятельствах и жестоко забирает в простых ситуациях.

И опять, уже в который раз, поражают тут же раздавшиеся счастливые повизгивания из-за 92 жертв авиакатастрофы. Кому горе, а кому — праздник и повод для злословий.

Отношение к смерти — это "лакмусовая бумажка", четкий флюгер — что такое хорошо и что такое плохо. Все в мире относительно, но есть вещи постоянные. Даже любовь и ненависть относительны и могут легко меняться полюсами. А вот смерть постоянна.

Уважение к смерти — это абсолютная величина, понятная во все времена и всем народам, всем культурам и цивилизациям. Даже людоедам из племени тумба-юмба, которые с почтением ели своих предков и считали важным условием победы на охоте слопать печень врага.

Глумление над смертью — это всегда дикость. Визги по поводу смерти тех, кого ты считаешь врагом — это всегда варварство. Считать врагом любого, кто горд иметь паспорт с двуглавым орлом — это почти всегда идиотизм, иногда паранойя или мания величия (она же мания преследования).

Вот правда, во всем есть золотая середина. Часто бывает так, что виноваты все и правы все, каждый в своей сфере и в своей степени. Почти всегда надо договариваться и искать консенсус и выстраивать приоритеты.

Но отношение к смерти — это совершенно однозначное и стопроцентное мерило. Либо зло, либо добро. Другого не дано. Если люди глумятся (а я говорю о глумлении) над чьей-то смертью или чьей-то памятью (даже если это смерть маньяка Чикатило) — не верьте им никогда и ни в чем. Ни в политике, ни в экономике, ни в культуре, ни в истории. Ни в чем и никогда!

Даже поляки и литовцы молчат. А уж они-то ненавидят Россию не меньше наших внутрироссийских "либералов" и укро-бандеровских "патриотов". Но сейчас ведут себя почти "прилично". Соболезнований, правда, не высказали, зато и танцы на крови не устроили. А уж они-то точно очень боялись людей в военной форме из ансамбля имени Александрова. Но промолчали. Что тут скажешь, Европа, цивилизация.

Очень жаль всех погибших. И ансамбль Александрова, и "доктора Лизу", и журналистов, и людей из Министерства обороны, и экипаж… Светлая память…

Напомним, 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека.

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Темы Инна Новикова крушение Ту-154 над Сочи
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