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Источник Правда.Ру

Обнаружен фюзеляж и останки пассажиров Ту-154 с креслами

Происшествия

Поисковая группа МЧС обнаружила в миле от берега, предположительно, обломки самолета Ту-154 Министерства обороны.

Обнаружен фюзеляж и останки пассажиров Ту-154 с креслами
Фото: АР

"Группа водолазов обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность", — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На данный момент в рамках поисковой операции на месте крушения самолёта Ту-154 обнаружено не менее 12 тел погибших и порядка 140 фрагментов жертв авиакатастрофы. Среди найденных 12 тел — 6 мужчин и 6 женщин. Останки будут направлены на экспертизу в судебно-медицинский морг для проведения генетического анализа, а опознание погибших будет проходить в Москве. Морги города Сочи приведены в повышенную готовность.

Как сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота, спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, одно из судов ведомства обнаружило несколько фрагментов тел, другое судно обнаружило обломки кресел и подголовников упавшего в акватории Сочи Ту-154.

Напомним, спасатели Росморречфлота в 7 утра понедельника возобновили поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, радиус поиска обломков составляет около 10 километров.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что идентификация погибших при крушении Ту-154 будет проходить только в Москве. "Поисково-спасательная операция продолжается. Одно из наших судов обнаружило фрагменты тел. Другое — мелкие обломки кресел и подголовников упавшего самолета", — сказал собеседник агентства.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Соколов возглавил правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

По словам доцента кафедры судмедэкспертизы Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, кандидата медицинских наук Эдуарда Туманова, специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая судебно-медицинская экспертизы, будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.

"Если крушение — результат теракта, это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам", — сказал Pravda.Ru эксперт.

25 декабря летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

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Темы Сочи самолет крушение крушение Ту-154 над Сочи
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