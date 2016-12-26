Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154, разбившегося вчера в районе Сочи. Об этом заявил главком ВКС России Виктор Бондарев. По его словам, они не должны быть повреждены.
Накопители информации будут подняты при обнаружении на дне моря самолета. Находятся черные ящики в киле лайнера.
"Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем", - заявил Бондарев, добавив при этом, что в настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Сейчас группировка поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 усилена до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов.
Всего за первые сутки поисковой операции в районе авиакатастрофы было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента.
Кроме того, главком ВКС считает, что местонахождение обломков Ту-154 на дне моря могут установить уже сегодня, 26 декабря.
Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.
Как сообщил Pravda. Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор.
Большая часть тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны может оставаться внутри корпуса самолета. По данным источников в силовых структурах, останки пассажиров и экипажа "находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров".
Как сообщала Правда.Ру, в Москву на аэродром Чкаловский уже прибыл первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154.
По данным департамента информации и массовых коммуникаций ведомства, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами прибыл в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.
На какие вопросы сможет ответить судебно-медицинская экспертиза? Поможет ли она понять причины катастрофы Ту-154?
По мнению доцента кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И. Пирогова, Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента Эдуарда Туманова, специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая и судебно-медицинская экспертиза, то есть будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.
"Пока же говорить что-то определенное преждевременно. Если крушение - результат теракта, то это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам", - уверен эксперт.
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