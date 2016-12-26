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Источник Правда.Ру

Черные ящики погибшего Ту-154 не повреждены

Происшествия

Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154, разбившегося вчера в районе Сочи. Об этом заявил главком  ВКС России Виктор Бондарев. По его словам, они не должны быть повреждены.

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Бортовой самописец самолета. Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia RM

Накопители информации будут подняты при обнаружении на дне моря самолета. Находятся черные ящики в киле лайнера.

"Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем", - заявил Бондарев, добавив при этом, что в настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Сейчас группировка поисково-спасательной операции в районе крушения Ту-154 усилена до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и 7 глубоководных аппаратов.

Всего за первые сутки поисковой операции в районе авиакатастрофы было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента.

Кроме того, главком ВКС считает, что местонахождение обломков Ту-154 на дне моря могут установить уже сегодня, 26 декабря.

Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

Как сообщил Pravda. Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор. 

Большая часть тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны может оставаться внутри корпуса самолета. По данным источников в силовых структурах, останки пассажиров и экипажа "находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров". 

Как сообщала Правда.Ру,  в Москву на аэродром Чкаловский уже прибыл первый самолет с останками погибших при крушении Ту-154.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций ведомства, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами прибыл в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.

На какие вопросы  сможет ответить судебно-медицинская экспертиза? Поможет ли она понять причины катастрофы Ту-154?

По мнению доцента кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И. Пирогова, Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента Эдуарда Туманова, специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая и судебно-медицинская экспертиза, то есть будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.

"Пока же говорить что-то определенное преждевременно. Если крушение - результат теракта, то это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам", - уверен эксперт.

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Темы Сочи черные ящики крушение Ту-154
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