Когда установят причины крушения Ту-154

Главком ВКС России Виктор Бондарев заявил об установлении местонахождения чёрных ящиков разбившегося в районе Сочи Ту-154.

"При обнаружении самолёта на дне моря обязательно будут подняты накопители информации. Они находятся в киле. Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем", — приводит слова Бондарева RT. По его мнению, местонахождение обломков Ту-154 на дне моря могут установить уже сегодня, 26 декабря.

А вот часть останков погибших в катастрофе Ту-154 может находиться за границей соседних государств. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию катастрофы заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

— Почему такой разброс обломков? Только ли дело в течении?

— Когда расшифруют показания черных ящиков, тогда и будет понятно, почему такой разброс. Будет установлено — то ли произошло разрушение самолета в воздухе, то ли был сильный удар о воду, поэтому самолет разломился. Может быть, был не один удар по воде, а несколько, если самолет падал не вертикально, а с поступающей скоростью. Но, опять же, пока не будет расшифрована информация с черных ящиков, определенно сказать нельзя. Здесь и течение играет свою роль. Там, насколько мне известно, течение довольно сильное, в районе 5 километров в час, а прошло уже больше суток.

— Мог ли это быть теракт?

— Как можно гадать: мог, не мог. Кто-то скажет — мог, кто-то скажет — не мог, 50% на 50%. Исключить нельзя ничего до тех пор, пока не будет полностью проведено расследование. Но, как говорят люди, которые там работают, версия теракта не является одной из основных. Основная версия это техническая неисправность, или ошибки в пилотировании. Либо это сочетание одного с другим.

— Почему радиомаяками не оснащены черные ящики?

— Это очень хороший вопрос. Мы сейчас как раз на эту тему готовим документ. Когда военно-воздушное судно перевозит, в том числе, гражданских пассажиров по международному маршруту, на него распространяется не требование международной организации гражданской авиации, а внутренние государственные правила. Но, как только данное воздушное судно пересекает территорию РФ, выполняя такой пассажирский полет, нам кажется, что это воздушное судно должно отвечать тем требованиям, которые предъявляются к перевозке международными органами.

Нам тоже непонятно, почему эти аварийные радиомаяки не были установлены. Более того, в кабине среди членов экипажа был борт-переводчик. В гражданской авиации с 2011 года существует требование о том, чтобы борт-переводчика в кабине не было, а члены экипажа вели радиосвязь самостоятельно. Здесь тоже какое-то несоответствие международной практике, международным законам. Не знаю, будет ли исследована эта часть, но очень надеюсь, что будет.

— Возможно это секретность какая-то, чтоб не опознавали?

— Нет, это совершенно другое, там другая система отвечает за опознавание. А это накопители информации, где данные полета регистрируются, это накопители речевой информации, записываются переговоры экипажа, с диспетчерами, переговоры внутри кабины пилотов, и все переговоры экипажа с бортпроводниками. Все это фиксируется. А для того, чтобы в таких трагических ситуациях можно было скорее обнаружить черные ящики, они оборудуются аварийными, чтобы службы спасения и поиска могли как можно быстрее их обнаружить. Почему их не было, не знаю.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека. Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий — все практически уверены, что это не человеческий фактор.

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