Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ и выдворить ее из страны за глумление над памятью погибших в крушении Ту-154.

Фото: АР

Напомним, ранее светская львица написала пост, в котором позлорадствовала в связи с гибелью журналистов НТВ при крушении самолета под Сочи. "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?" — написала Рынска на своей странице в Facebook.

После шквала критики пользователей журналистка удалила свой пост, однако стала выдавать новые, в которых не отказывалась от своей первоначальной позиции и все также выражала радость из-за гибели пассажиров Ту-154. Рынска также заявила, что телеканал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она "чуть не умерла физически".

Как сообщает РЕН ТВ, соседи либеральной активистки начали стучать в дверь Рынски, требуя, чтобы она вышла и объяснилась за глумливые посты. Рынска и ее супруг забаррикадировались в квартире и отказываются выходить. Однако, на этом соседи не отстановились. Они выбросили ее елку, которую Рынска и ее муж установили в подъезде дома к Новому году. После ее слов соседи не захотели любоваться этим подарком. Они содрали с елки мишуру и разбили на ней игрушки. Как рассказали разгневанные жильцы дома, Божена якобы пыталась забрать елку с улицы.

Также в соцсети журналистка рассказала, как часть соседей поддержала ее в борьбе за рождественскую елку. "С большим интересом читаю о том, как соседи штурмуют мою квартиру. Соседи мои прекрасные 1) восстановили разрушенную елочку 2) предупредили меня об опасности 3) сбегали купили игрушки, причем антикварные взамен утраченных 4) подмели все и вытолкали втроем съемочные группы. Все соседи сполотились, чтобы отразить нападение", — написала Рынска в Facebook.

Отметим, главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская прокомментировала в соцсети кощунственное заявление Рынски. Она сообщила, что светский обозреватель Божена Рынска не работает в издании с 1 декабря и сотрудничала с ним внештатно.

Архангельская также отметила, что издательский дом не одобряет позицию Рынски по авиакатастрофе самолета, в которой погибли 92 человека, включая 9 журналистов. Их бывшая коллега Илона Жукова создала петицию, в которой требует наказать Рынску за оскорбительный пост. А общественница Мария Катасонова подала на нее заявление в СКР.

Крушение Ту-154 в небе над Черным морем не оставило равнодушным никого. Помимо скорби по погибшим и соболезнований родным и близким, раздается хор радостных воплей деятелей Украины и российских либералов.

Так некая Ирина Славина на странице в соцсети написала "Мысли крутятся вокруг слова возмездие. Не дали поплясать на костях сирийцев". "Жалко только доктора Лизу, если она была там, и пилотов. Остальные ехали петь песни на трупах, вместе с теми, кто ехал снимать видео про победы армии РФ и Асада, стрелять в еще недобитых оппозиционеров. У них такая работа на режим Путина, у одних — убивать, у других петь песни после штурмов городов — веселя путинский экспедиционный корпус и создавая картинку, у третьих организовывать сопровождение информационное", — пишет некий Владимир Басманов.

А либералу Игорю Мандаринову не жалко и погибшую Елизавету Глинку. "Чем больше минус один тех, кто в той или иной степени активно поддерживает режим террориста номер 1, запросто сбивающего мирные боинги и т. д., все эти послы, танцоры, всякая пропагандистская шушера и тем паче человечки невнятных войск, тем миру лучше. Тирана делает свита и таковых стало сегодня ещё на минус 90 меньше, что есть вери, вери гуд. Остальные желающие сплясать во имя бомб путина, в очередь", — написал он Facebook.

Утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

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