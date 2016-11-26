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Источник Правда.Ру

В Забайкалье "аферистом на доверии" оказался бомж и рецидивист

Происшествия

Некий гражданин без определенного места жительства был задержан в поселке Первомайский Шилкинского района Забайкальского края по подозрению в грабежах и кражах.

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Фото: мвд.рф

Из  мест лишения свободы 46-летний мужчина вышел всего пару месяцев назад и сразу стал захаживать к своим землякам с жалобами на свою несчастную судьбу. Разжалобив хозяев, он обманывал и грабил доверчивых граждан. Об этом рассказали в местной полиции.

Так, воспользовавшись беспомощностью 87-летнего пенсионера, он у него на глазах вынес из его квартиры продукты питания и сотовый телефон. Позже такой же грабеж бомж совершил в отношении пенсионерки. После задержания выяснилось, что бомж обокрал незапертую квартиру. 

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

К сожалению, пенсионеров мошенники обманывают чаще всего. Как рассказывала Правда.Ру, 80-летний житель Петропавловска-Камчатского сообщил в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве. О том, что его обманули, пенсионер понял после того, как слетал в Санкт-Петербург.

В начале октября пожилой мужчина приобретал в одной из компаний биологически активные добавки. Ему позвонила женщина, представившаяся сотрудником этой компании, и сообщила, что по ошибке фирма выслала ему БАДы не на 100 тысяч рублей, как он заказывал, а на 27 тысяч.

Разницу в 73 тысячи женщина предложила перевести на карту, которую по ее подсказке открыл пенсионер. Спустя несколько дней с мужчиной связалась еще одна сотрудница компании и объяснила, что пенсионер должен сделать, чтобы получить причитающуюся ему сумму. По указанию звонивших пенсионер посредством банкомата нажимал различные комбинации цифр. В последствии чего, с его банковского счета исчезли 40 тысяч рублей, а 73 тысячи так и не появились.

ранее у 88-летнего пенсионера из города Новокузнецка Кемеровской области телефонный мошенник украл 3,4 миллиона рублей. Как сообщило ГУМВД по региону, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убедил пенсионера, что с его банковского счета пытаются незаконно снять деньги, и для сохранности вкладов необходимо осуществить перевод всех денежных средств на "безопасные" счета.

"После разговора пенсионер обратился в местный филиал банка, где сделал сразу несколько денежных переводов на общую сумму более 3,4 миллиона рублей", - приводит сообщение правоохранителей РИА Новости.

По указанию мошенника, пенсионер пояснил оператору, что направляет деньги своим внукам и не рассказал сотрудникам банка о состоявшемся ранее разговоре. Позже пожилой мужчина пытался связаться с незнакомцем, который обещал встретиться с ним и передать сбережения, но его телефон был отключен.

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Темы бомж полиция мошенник
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