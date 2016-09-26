Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное

Совершенно на законных основаниях теперь могут жители штата Калифорния разбивать окна чужих автомобилей ради спасения оставленного внутри на солнцепеке домашнего питомца, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Фото: AP

Губернатор штата Джерри Браун подписал закон, в соответствии с которым калифорнийцы могут разбить стекло автомобиля, в котором находится животное, если нет других способов освободить его, а представители органов правопорядка не приезжают на помощь достаточно быстро.

При этом принявший решение разбить стекло ради спасения животного должен оставаться рядом с автомобилем до тех пор, пока не приедет полиция.

К такому решению власти штата пришли после того, как была зафиксирована целая серия происшествий, когда в жаркую погоду от перегрева и удушья умирали собаки, запертые хозяевами в автомобилях

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