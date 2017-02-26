Горевший рейс "Аэрофлота" из Цюриха благополучно приземлился

Вернуться в аэропорт вылета вынужден был самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший сегодня, 26 февраля, из Цюриха в Москву. Такое решение было принято из-за возгорания в одном из двигателей.

Лайнер, выполнявший рейс SU2391, около трех часов кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо, сообщает flightradar24. Вскоре стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU2391 из Цюриха в Москву, успешно приземлился в аэропорту вылета.

По словам пресс-секретаря аэропорта Цюриха Мауруса Стокера, на борту сложилась "непредвиденная" ситуация. В воздушной гавани дежурят пожарные автомобили.

Проблема могла быть связана с двигателем - по словам очевидцев, левый двигатель самолета дымился при взлете.

Всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом, уточнил представитель "Аэрофлота".

Кстати, напомним, чуть ранее появилась информация о том, что самолет «Аэрофлота», который в ночь на воскресенье отправился из казахстанского Актау в Москву, также вернулся в аэропорт вылета. Дело в том, что через несколько минут после взлета бортовой компьютер зарегистрировал отказ вентиляционной системы.

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