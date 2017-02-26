Охранник изрезал коллегу и каялся москвичам "Я убийца!"

Охранник одного из торговых центров столицы, поссорившись со своим напарником, изрезал его ножом. Несчастный был госпитализирован в одну из больниц города с ранениями живота, спины, кисти, сообщают источники в правоохранительных органах.
Пока пострадавшего везли в больницу, напавший на него коллега, пьяный и весь в крови, слонялся по городу. Вскоре злоумышленник подошел к сотруднику пожарной части и заявил, что убил человека. Тот, в свою очередь, сообщил о случившемся в полицию.
Стражи порядка благодаря наводке сотрудника пожарной части смогли задержать охранника. Тот признался, что в ходе драки изрезал своего коллегу. Инцидент произошел 24 февраля. По факту случившегося проводится проверка.
Гораздо более трагический случай произошел осенью прошлого года в Минске, где один из покупателей торгового центра "Европа" устроил настоящий ад. Вооруживший бензопилой и топором, он напал на посетителей, при этом одно женщина погибла от нанесенных ранений.
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