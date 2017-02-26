32-летний гражданин Швеции Йоаким Робин Берггрен взбудоражил Барселону, угнав грузовик с газовыми баллонами. В течение следующих десяти минут, мужчина разъезжал на большой скорости по городу, сея хаос и страх на всем своем трехкилометровом пути.
За шведом гналась почти вся полиция города, и за эти 10 минут в его грузовик попало семь пуль.
При этом до этого инциндента мужчина провел в испанском городе менее 24 часов, но уже успел провести ночь на вечеринке, где потратил крупную сумму денег - 20.000 евро на секс, наркотики и алкоголь. Как сообщил министр внутренних дел Хорди Хане, мужчину задержали, и он находится в психиатрическом отделении больницы, где восстанавливается от ущерба здоровью, и проходит осмотр с целью оценить его психическое состояние. Врачи держат его в одиночной палате.
Швед утверждает, что ничего плохого он не хотел, а просто хотел после вечеринки увидеть море. По его словам он в течение долгого времени безуспешно пытался остановить несколько машин и завладеть мотоциклом, однако это ему не удалось сделать. В результате он и угнал подвернувшийся грузовик с бутаном, и поехал на нем к морю.
За те три километра, которые угонщик вел грузовик, он успел зацепить и даже протаранить несколько автомобилей, а также потерять почти все баллоны в бутаном, которые не взорвались только по счастливой случайности.
Остановился грузовик только после столкновения со стеной, после чего пьяный гуляка выпрыгнул из кабины, попытавшись сбежать. Однако полицейские его догнали и уложили на землю.
Полиция начала действовать сразу и довольно жестко, так как было решено, что это попытка терракта. Однако швед сопротивлялся задержанию, успевая при этом показывать неприличные жесты воджителям автомобилей, проезжавших мимо.
У себя на родине Берггрен неплохо известен органам правопорядка: он уже неоднократно был судим за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков.
Испанию буйный швед посетил в первый раз. А прилетел в Барселону Берггрен из Москвы, где тоже "неплохо провел время".
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