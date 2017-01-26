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Источник Правда.Ру

Таксист выкинул двухлетнего ребенка из машины из-за запачканного сиденья

Происшествия

В Москве водитель такси поссорился с пассажиркой и вытолкнул ее вместе с ребенком из машины. При этом мальчик упал и ударился головой о землю, сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

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По данным полиции, инцидент произошел на Воронцовской улице близ Таганской площади. Двухлетний ребенок испачкал ногами сиденье такси, что и стало причиной грубости водителя. Он вышел из машины и вытолкнул пассажиров. В итоге мальчику потребовалась медицинская помощь.

По словам источника в правоохранительных органах, у двухлетнего мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

Позже стало известно, что сервис "Яндекс. Такси" заблокировал в своей системе водителя, который вытолкнул ребенка из машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс. Такси".

"Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован. Водитель уже заблокирован в системе "Яндекс. Такси", и мы продолжаем разбираться в ситуации. Мы считаем, что водителям, склонным к агрессии, не место за рулем и в сфере услуг. Пассажиры в данном случае поступили абсолютно верно, немедленно вызвав полицию", — сказали в пресс-службе.

Между тем СМИ сообщили, что сотрудники столичной полиции нашли злополучного таксиста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, извозчика доставили в территориальный отдел для разбирательства.

Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств, отметили в пресс-службе управления. По ее итогам будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

Возраст мужчины, название фирмы, легальная контора или нет, пока не известно.

По словам экспертов, здесь есть признаки минимум двух статей УК — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Умышленное причинение вреда здоровью". Тяжкого вреда, скорее всего, нет — к счастью. А за причинение вреда средней тяжести грозит до трех лет колонии.

К слову, у адвоката мужчины версия событий другая. Защитник задержанного объяснил, почему его подзащитный, таксист, набросился на женщину и ребенка.

По его словам, конфликт возник после того, как таксист попросил у женщины убрать за ребенком, который запачкал сиденье в салоне авто. В ходе пререканий родительница, по словам адвоката, дала водителю пощечину. Якобы именно это вывело автомобилиста из себя.

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