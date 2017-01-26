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Источник Правда.Ру

В Польше столкнулись 68 машин

Происшествия

 

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Фото: REX

Два массовых ДТП случились в Польше в один день. Обе аварии произошли на участке трассы А1 между городами Ломжа и Петркув-Трибунальский буквально в полукилометре друг от друга. В первой столкнулись 43 автомобиля, среди которых были и легковые машины, и грузовики, во второй — 25.

К счастью, жертв удалось избежать. В первом ДТП пострадали 11 человек, один из них — тяжелые. Как сообщают работающие на месте ДТП спасатели, в общей сложности 28 человек попали в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной первого ДТП стало столкновение двух грузовиков, что в условиях плохой видимости из-за тумана привело к эффекту домино, передает ТАСС.

На месте работают 100 полицейских, сообщают в пресс-службе МВД республики. Кроме того, помощь людям осуществляют 70 спасателей и 20 машин скорой помощи. Официально причины ДТП пока не озвучиваются. Однако известно, что движение по трассе А1 остановлено в обоих направлениях.

Также о крупной аварии сегодня сообщили СМИ Китая. ЧП случилось в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. По данным газеты "Синьцзинь бао", инцидент произошел днем на участке скоростной трассы Харбин-Суйхуа, на участке трассы Суйхуа. Сообщается, что в ДТП пострадали около 100 автомобилей.

По данным газеты "Жэньминь жибао", в результате ДТП пострадали 27 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Массовое ДТП сегодня случилось и в Челябинской области. Фура, опрокинувшаяся на М-5 в районе Травников (Чебаркульский район, Челябинская область), перегородила проезд по трассе — из-за ДТП с участием четырех автомобилей образовалась пробка.

Водитель Ford Focus в условиях снегопада неправильно выбрал скорость и потерял контроль над авто. Иномарка вылетела на встречку, прямо в грузовик Volvo с полуприцепом. От удара фура легла на бок и зацепила на встречке КамАЗ с полуприцепом и Skoda Octavia. В серьезной аварии только чудом никто не пострадал.

Как сообщала в начале января Правда.Ру, ДТП на юге Сербии привело к столкновению свыше 30 автомобилей, причем травмы получили 17 человек. Столкновение автомобилей по цепочке произошло на выезде из города Ниш на юге страны и вызвало блокирование движения на трассе Ниш-Белград.

В Центр скорой помощи города поступили 17 пострадавших, из которых шестеро — дети. На место происшествия прибыла полиция, медики, подразделения жандармерии Сербии с необходимым оборудованием.

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