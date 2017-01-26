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Источник Правда.Ру

В больнице Коми умер пенсионер, которого врачам пришлось тащить по сугробам

Происшествия

Пенсионер из деревни Ыбпом Сысольского района Коми, которого фельдшерам пришлось нести до застрявшей в снегу машины скорой помощи, умер в больнице.

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Фото: REX

Сначала у госпитализированного мужчины улучшилось самочувствие, однако в связи с прогрессирующим хроническим заболеванием произошло резкое ухудшение состояния, и сердце остановилось, в результате пациент скончался. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Антон Забоев.

Как ранее сообщала Правда.Ру, следственный комитет и прокуратура республики Коми выясняют, почему врачам скорой помощи пришлось несколько километров нести пациента с инфарктом. В деревню Ыбпом Сысольского района медики не смогли проехать, потому что дорога была не расчищена.

Сначала бригаде пришлось по сугробам пробираться к пациенту, а потом нести его обратно до машины. Транспортировали 62-летнего тяжелобольного на надувных носилках.

"Он жаловался на одышку. Тяжелое состояние было у него. Сняли кардиограмму. На кардиограмме у него инфаркт. Сам передвигаться не мог, он заядлый курильщик. Пришлось его госпитализировать. На месте никак не вылечить. Нужно было стационарное лечение", — рассказал "Вестям" фельдшер отделения скорой медицинской помощи Сысольской ЦРБ Андрей Куратов.

Как отметил пресс-секретарь регионального Минздрава, фельдшеры все сделали правильно.

Добавим, СК даст оценку действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автодорог.

Порой причиной трагедий становятся не погодные условия, а мешающие медикам люди. Напомним, в этом году на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.

Подобные вещи со "скорыми" происходят достаточно часто, просто не всегда они попадают в прессу, говорят эксперты. Потому что в основном, к счастью, обходится без того, чтобы пациенты умирали. По мнению работников медицины, людям нужно перестать относиться к врачам, как к обслуживающему персоналу. Подробнее читайте в материале: Отношение к врачам, как к крепостным, приводит к смертельным последствиям.

К слову, в прошлом году предложили снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждения автомобилей, которые мешают их проезду во дворах. Проще говоря, им хотели разрешить таранить машины. Правда, от этой идеи вскоре отказались.

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