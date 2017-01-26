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В Германии 16-летнюю исламистку приговорили к шести годам заключения

Происшествия

Высший земельный суд в немецком городе Целле приговорил к шести годам лишения свободы 16-летнюю исламистку за атаку на полицейского.

В Германии 16-летнюю исламистку приговорили к 6 годам заключения
Фото: REX

Около года назад девушка марокканского происхождения Сафия С. напала с ножом и ранила полицейского в Ганновере. Суд признал ее виновной в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и поддержке иностранной террористической группировки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя суда, школьница действовала от имени и по поручению запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". По данным следствия, это нападение стало первым в Германии, совершенным по указанию ИГ.

В полиции ФРГ отметили, что девушка призналась в содеянном. Изначально она хотела отправиться в Сирию в район, находившийся под контролем группировки, но этим планам помешала ее мать.

Напомним, ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в интервью газете Bild, заявил, что число исламских экстремистов достигло в Германии самого высокого показателя за последнее время.

"Это лица, по которым есть определенное фактическое подтверждение того, что они могут совершить серьезные преступления по политическим мотивам. Их число составляет более 520 человек, оно высоко, как никогда прежде", — сказал глава МВД. По его словам, правоохранительным органам в настоящее время известны порядка 360 лиц, которые могут оказать поддержку исламистам в подготовке атак.

Напомним, 19 декабря прошлого года в центре Берлина фура с прицепом врезалась в толпу людей на рождественской ярмарке, которая была организована на площади Брайтшайдплац. В результате инцидента погибли 12 человек, в больницах находятся около 50 человек. До этого 12-летний мальчик пытался устроить теракт на рождественской ярмарке в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии. Как сообщает Der Spiegel, подросток дважды пытался привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, однако детонатор не сработал.

Летом 2016 года на Германию также обрушилась серия терактов, совершенных террористами-одиночками: 17-летний беженец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда, которые ехал в Вюрцбург. Он был ликвидирован полицейскими, в результате атаки пострадали 15 человек. Также в центре Ансбаха прогремел взрыв у входа на музыкальный фестиваль. Взрывное устройство привел в действие 27-летний выходец из Сирии. Во время происшествия ранения различной степени тяжести получили 15 человек.

Как пишут западные СМИ, "ИГ" удалось найти способ, как держать европейцев в постоянно напряжении, не затрачивая особых усилий на вербовки и проведение крупных терактов: массовые небольшие террористические атаки сделали свое дело. Небольшие атаки, вероятно, делаются с целью подавить правоохранительные и разведывательные службы западных стран, чтобы помочь другим боевикам спланировать крупный теракт и подготовиться к нему незаметно.

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