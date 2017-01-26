Взрыв на ТЭЦ в Пензе: Погиб человек, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на пензенской ТЭЦ. ЧП случилось днем 26 января. В результате погиб один человек, также есть пострадавшие. Как передают СМИ, обрушилась кровля над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров.

фото: МЧС

В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП.

"В помещении ТЭЦ-1 произошел хлопок какого-то баллона. Имеются частичные разрушения", — сказала РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Анна Шупилова.

По данным Минэнерго, при взрыве погиб сварщик.

"По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси", — сказал собеседник ТАСС. По его словам, данные о пострадавших уточняются. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ведут разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

"Данные о раненых не поступали", — сказал источник. По другим данным, пострадал еще один человек.

Позже стало известно, что авария на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании "Т Плюс", не несет последствий для потребителей. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Последствий для потребителей не было", — сказано в сообщении.

Минэнерго подтвердило, что на ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли в машинном зале.

Как стало известно позже, причиной взрыва на станции стало именно обрушение крыши.

"Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв… К месту аварии подтянуты все аварийно-спасательные службы города, на месте работают эксперты, которые восстановят картину происшествия и установят обстоятельства, приведшие к ЧП", — сказали в УФСБ.

Как ранее сообщала Правда.Ру, из-за обрушения кровли здания погибли люди в Новосибирской области. 19 января в городе Бердск частично обрушился конный клуб. В помещении находились люди, трое получили тяжелые травмы, два человека, мужчина-тренер и 15-летняя девушка, погибли.

Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. Причиной обрушения конного клуба мог стать скопившийся снег. "В качестве основной версия рассматривается "избыточная снеговая нагрузка", которую не выдержала конструкция конного клуба", — сказал источник в экстренных службах региона.

Позже стало известно, что здание в конном клубе было построено самовольно. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

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