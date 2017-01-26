СМИ сообщили о массовых обысках у исламистов в Австрии

Правоохранители Австрии проводят 26 января антитеррористические операции против радикальных исламистов во многих регионах страны.

Фото: АР

Как сообщает газета Kronen Zeitung, в операции участвуют порядка 800 полицейских. Обыски, в частности, проходят во многих квартирах в Вене и Граце. По данным издания, в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока воздерживается от комментариев и обещает предоставить информацию позже.

Напомним, ранее издание Daily Mail сообщало, что из Сирии в Европу под видом мигрантов прибыли как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство". Их цель, по данным спецслужб, развязать резню между мусульманами и христианами и "залить кровью" европейские города.

"Возглавляет отряд из 400 боевиков один из высокопоставленных командиров ИГ 27-летний уроженец Македонии Лавдрим Мухаджери. Балканские СМИ называют его косовским Джихади Джоном, он также известен под именем Абу Абдулла аль-Косова", — отмечает издание. Со ссылкой на слова источников в спецслужбах ЕС, СМИ называет основные цели джихадистов — это ряд госучреждений в Косово, сербские православные церкви и улицы европейских городов.

"К сожалению, исламистская сеть настолько окрепла, что она все лучше организовывается. Я боюсь, что с ней будет очень трудно бороться. И Германия, как и Франция, Бельгия стали нишами, главными нишами террористических против Европы и цивилизации в целом", — рассказал ранее Pravda.Ru научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Да, исламизм пробрался в Европу, но мы его не замечали, это и послужило источником гангрены бельгийских и французских предместий, а также некоторых кварталов в Лондоне. Это некая концепция ислама, которая желает себя видеть вне общества, противопоставить себя обществу. Такой исламизм сумел завоевать многочисленные симпатии, и еще, что очень опасно, создалось некое международное понятие. Теперь видно, что радикальный салафизм присоединился к исламизму, а западные власти ни на что не обращают внимания.

Конечно, у политиков были какие-то правильные, благие намерения, но на сегодня ясно, что не было жесткой политики в предместьях Франции, поэтому многие молодые люди из предместий находят себя в "Аль-Каиде" и ИГИЛ (обе организации запрещены в РФ. — Прим. ред.), и это — самое опасное. Потому что помимо тех людей, которые прямо отправляются совершать теракты, существует сочувствующее им молчаливое большинство, пассивное и многочисленное. И это главный вызов нашей цивилизации в целом и западным демократиям", — считает преподаватель Института политических наук Парижа, писатель Тарико Йилдиз.

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