Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Врачи "скорой" в Коми несколько километров несли пациента с инфарктом

Происшествия

Следственный комитет и Прокуратура республики Коми выясняют, почему врачам скорой помощи пришлось несколько километров нести пациента с инфарктом. В деревню Ыбпом Сысольского района медики не смогли проехать, потому что дорога была не расчищена.

358717.jpeg
источник Pravda.Ru

Сначала бригаде пришлось по сугробам пробираться к пациенту, а потом нести его обратно до машины. Транспортировали 62-летнего тяжелобольного на надувных носилках.

"Он жаловался на одышку. Тяжелое состояние было у него. Сняли кардиограмму. На кардиограмме у него инфаркт. Сам передвигаться не мог, он заядлый курильщик. Пришлось его госпитализировать. На месте никак не вылечить. Нужно было стационарное лечение", — рассказал "Вестям" фельдшер отделения скорой медицинской помощи Сысольской ЦРБ Андрей Куратов.

В самой деревне рассказывают: снегоуборочную технику здесь никогда не видели. А дороги и тропинки в Ыбпоме не чистят — скорее, протаптывают. Лыжи здесь — основное средство передвижения. К слову, жители деревни уже ищут выход из положения. Один из них готов безвозмездно предоставлять медикам вездеход.

Инциденты со "скорыми" все чаще попадают в СМИ. Где-то врачей просто не пропускают другие водители, а где-то имеет место халатность самих медиков.

К примеру, на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. В результате он умер, врачи не успели оказать ему помощь.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.

Недавно Правда.Ру сообщала, что прокуратура Ленинского района города Кемерово проверяет заявление от местной жительницы, к которой скорая в новогоднюю ночь приехала с трехчасовым опозданием. При том, что семья проживает на той же улице, где находится станция "скорой помощи", роды, в итоге, принимал муж роженицы. Сейчас прокуратура организовала проверку по возможному нарушению прав жительницы Кемерово.

А в Челябинске медики приехали вовремя, вот только в больнице принять пациента отказались. 87-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны, привезли на скорой с жалобой на резкое ухудшение самочувствия. Однако врач попросил подписать родных отказ от госпитализации и буквально заставили забрать женщину, сказав: "Бабушке полегчает дома".

На следующий день ветеран войны умерла от инсульта. Теперь ее сын пытается найти ответ на вопросы, кто виноват в произошедшем и из-за чего умерла его мать — из-за врачебной ошибки или банального равнодушия.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Российские врачи: между молотом и пациентом
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Удастся ли Трампу возродить величие Америки?
Власть
"Радикальные реформы сейчас? Россию могут просто смять"
Мировая кооперация
США и Китай — партнеры, соперники, но не враги
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Россия — США: Торг или сотрудничество?
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
США и Канада
Россия — США: Торг или сотрудничество?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
vkontakte_198359745 Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке
GuglTell Кто сорвет инаугурацию Трампа
dei4ik Украину накрыла новая волна геноцида
Вячеслав Коновалов(vkontakte) Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Mikhail Basmanov Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Николь Смитт "Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США
валерий егоров В интернете высмеяли очередное украинское "чудо-оружие". ВИДЕО
Николь Смитт Порошенко сказал финнам, что обожает Маннергейма
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?