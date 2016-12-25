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Источник Правда.Ру

В Оренбуржье начались отравления водкой и виски на метиловом спирте

Происшествия

Несколько жителей Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем. Как сообщили в региональном правительстве, один из отравившихся умер в больнице.

В Оренбуржье начались отравления водой и виски на метиловом спи
Фото: АР

"Несколько человек отравились в одном из районов, один умер в Оренбурге. В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте", — приводит сообщение пресс-службы правительства Интерфакс.

Все случаи отравления произошли в конце этой недели.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 58, в больницах остается 41 человек. Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.

"В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2015-м в Новосибирской области из-за суррогатного алкоголя умерло 455 человек. В Самарской области - 3027. В Москве за год погибли 2513 человека, которым констатировали отказ органов или смертельный ожог, отравление метилом от "спиртосодержащих жидкостей". В Питере - 1090. Все эти тысячи - статистика в течение года.

Доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

"Надо через СМИ рассказывать людям о том, что алкоголь - это наркотик, что проблема алкоголя не в том, что может быть некачественный спирт, а в том, что спирт сам по себе вызывает зависимость. И в какой-то момент человек, который употребляет спирт, не важно в какой пропорции его разбавили и чем, он рискует потерять контроль над возможностью не употреблять, то есть получить зависимость.

И чем больше СМИ будут говорить о том, что алкоголь - это наркотик, то есть вещество, вызывающее зависимость, тем меньше будет у людей желания попробовать его в первый раз. Когда у людей в головах сравняются понятия героин и алкоголь, тогда эта эпидемия, по крайней мере, остановится", - рассказал ранее Pravda.Ru клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

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Темы Иркутск Оренбург алкоголь происшествия
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