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Источник Правда.Ру

Большинство тел пассажиров остались внутри затонувшего Ту-154

Происшествия

Большая часть тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны может оставаться внутри корпуса самолета. По данным источников в силовых структурах, останки пассажиров и экипажа "находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров".

Большинство тел пассажиров остались внутри затонувшего Ту-154
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, на данный момент спасатели нашли тела 12 погибших. Около трех тысяч человек продолжают поисково-спасательную операция на месте крушения Ту-154 в Черном море.

Как сообщил представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас", для продолжения ночью поисково-спасательных работ в районе крушения военного самолета Ту-154 в море у Сочи установят световые башни. Он отметил, что специалисты службы выехали в район Сочи.

"Выдвинулись и войдут в общую группировку спасателей. У нас там уже работают морские отряды. Пока точной цифры нет, работают около 200 человек и выдвинулись 17 световых башен для проведения работ ночью", — рассказал собеседник агентства.

Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем будут также продолжены утром в понедельник. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Напомним, Ту-154 упал сегодня в Черное море. На борту находились 92 человека, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также правозащитница Елизавета Глинка и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.

"Понять механику разрушений, определить наличие или отсутствие следов взрывчатых веществ на теле пострадавших — это задача комплексной авиационно-технической медицинской экспертиз. Если будут обнаружены тела и их состояние позволит проводить исследования, то это даст возможность сделать определенные выводы. То, что потерпевшие упали в воду, затруднит исследования", — рассказал Pravda.Ru доцент кафедры судмедэкспертизы Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова, кандидат медицинских наук Эдуард Туманов.

По его словам, будет проведена идентификационная экспертиза с целью опознания останков погибших людей, также будет проводиться медико-криминалистическая экспертиза на наличие каких-то повреждений и выяснений, повреждений на теле человека. Кроме того, эксперты проведут, а также будет судебно-химическую экспертиза на наличие там алкоголя, отравляющих веществ, наркотических и так далее. То есть это все будет исследоваться в комплексе.

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