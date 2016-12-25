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Источник Правда.Ру

Украинцы несут цветы и свечи к посольству России в Киеве в связи с трагедией Ту-154

Происшествия

Жители Киева несут цветы и свечи к зданию посольства России в связи с крушением Ту-154 в Чёрном море. "Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Чёрном море", — говорится в сообщении в Twitter российской дипмиссии.

Украинцы несут цветы и свечи к посольству России в Киеве в связ
Фото: АР

Как сообщает телеканал "Звезда", на одной из табличек, которую киевляне установили у посольства, надпись "Скорбим, соболезнуем, любящие Россию украинцы". При этом реакции от официальных лиц Украины пока не поступало.

Между тем, в украиноязычном сегменте социальных сетей появились сообщения, выражающие радость в связи с крушением самолета. "А я грущу! Вместительность ТУ-154 180 пассажиров, какого буя они летают полупустые?" — написал пользователь @yurapop2.

"Уже 92 трупа в Ту-154. Тренд положительный", — пишет @FPfaino. "Доброе утро, Украина. С Рождеством!" — также говорится в одном из твитов этого паблика.

Большинство интернет-пользователей раскритиковало подобные сообщения. "Злорадный клекот хохлов из-за падения Ту-154 объясняется тяжелыми психическими травмами, вызванными сублимацией неудовлетворенного безвиза", — пишет Филипп Масловский (@soulstray).

Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя крушение российского самолёта Ту-154 над Чёрным морем, заявил о желании отнести к посольству России бутылочку "Боярышника". "Жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", — написал он на своей странице в Facebook.

Пользователей возмутили подобные высказывании о трагедии. Так, актёр Ефим Шифрин назвал глумления со стороны Киева немыслимыми и напомнил, что "в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать".

"Дорогие наши соседи по карте. Я никогда этого не делал. Я никогда не позволял себе таких обращений. Но ведь это немыслимо, это никуда не годится: культура любого народа, этические представления любой общности не разрешают глумления над погибшими. Это же так очевидно, что в день гибели совершенно мирных людей принято либо скорбеть, либо молчать. Прошу вас, выберите второй вариант: он не потребует от вас никаких нравственных усилий. Я знаю, что многие из вас верующие люди. Мне трудно принять такое комментирование как часть обряда. Пожалуйста, заткнитесь…" — написал актёр на своей странице в Facebook.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже выразила президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154. Также соболезнования близким погибших и сочувствие всему российскому народу выразил и глава МИД Италии Анджелино Альфано. "Всей России, важнейшему партнеру Италии, выражаю соболезнования от лица нашей страны", — заявил министр. Посол США в России Джон Теффт также сказал слова соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154 в районе Сочи.

Сейчас россияне, узнавшие о крушении Ту-154 в Черном море, на борту которого, предположительно, находилась Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, несут цветы к зданию фонда "Справедливая помощь", который она возглавляла. Среди них коллеги, соседи и все неравнодушные к многочисленным добрым делам правозащитницы.

Жители Москвы с цветами также направились к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Почтить память погибших пришли представители городских властей и духовенства.

Самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, потерпел крушение утром 25 декабря в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Среди погибших - журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

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