Москвичи возлагают цветы в память о погибших при крушении Ту-154

После крушения самолёта Ту-154, упавшего в Чёрное море, жители Москвы с цветами направились к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Почтить память погибших пришли представители городских властей и духовенства.

Фото: АР

У телецентра Останкино также открыт народный мемориал в память о журналистах, находившихся на борту самолёта.

Еще трое пассажиров Ту-154 - съемочная группа телеканала «Звезда» - это журналист - Павел Обухов, оператор - Александр Суранов и ассистент - Валерий Ржевский.На борту самолета была съемочная группа телеканала НТВ - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета "Ту-154" Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Люди несут цветы и к зданию фонда "Справедливая помощь", который возглавляла Елизавета Глинка, та самая доктор Лиза, чьё имя также числится в списках пассажиров.

"В ее сердце хватало место для каждого, кому нужна была помощь. Она кормила бомжей, с которыми никто не хочет иметь дело, потому что они грязные, больные, потому что от них плохо пахнет. Она спасала детей в тех местах, где воюют — в Донбассе, Сирии", — рассказала "Первому каналу" председатель Московской Хельсинской группы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева.

В 2015 Елизавета Глинка впервые оказалась в Сирии с гуманитарными миссиями. Эти перелеты стали регулярными: занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи гражданскому населению Арабской Республики. Она сама ехала туда, где стреляют и рвутся мины. Лично сопровождала детей.

Сегодня к зданию, где располагается фонд Елизаветы Глинки "Справедливая помощь" люди несут цветы. По их словам, доктор Лиза помогла каждому, своей работой и всей жизнью она словно снова и снова повторяла: главное — победить равнодушие.

Жители столицы приносят цветы и к зданию, где располагается ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Фасад пятиэтажного здания на Земледельческом переулке в центре столицы обрастает гвоздиками, розами и другими цветами. Их несут и те, кто хорошо знал артистов, и те, кто даже не видел ни разу в жизни их выступление.

Фото: АР

"Это страшная трагедия, страшная. Вроде бы в мирное время, но одновременно они выполняли свой долг, потому что там, куда они летели, нужна была поддержка. Они были удивительные, скромные, интеллигентные, вежливые. Музыкант сам по себе это человек, который трудится не для себя. Мы изначально подписываемся под тем, чтобы становиться рабом музыки, что бы приносить добро", — говорит музыкант Ай Григорян.

На борту находился и руководитель ансамбля имени Александрова генерал Валерий Халилов, известный композитор и дирижер. Ансамбль неоднократно выезжал с концертами в горячие точки планеты: Афганистан, Югославию, в последнее время — в Сирию.

Почить память погибших пришли и бывшие участники ансамбля. "К зданию подходит пожилой мужчина. Без головного убора, в лёгкой куртке. Рассказывает, что долгие десятилетия работал в ансамбле имени Александрова хормейстером. Лишь недавно ушёл на пенсию. Узнав о трагедии, забыл о самочувствии и головном уборе — примчался к месту своей бывшей работы на метро. Всё это время, что он был в труппе ансамбля им Александрова, описывает короткой фразой: "Перелёт, работа, перелёт"", — сообщает Лайф.

"У женщины лет 55 тушь потекла. Она не замечает. Повторяет имена музыкантов, артистов. Многих она знала всю жизнь. Многих учила вокалу с пяти-шести лет. "Ансамбль будет жить, обязательно будет, но станет другим — с другими мальчиками и девочками", — говорит женщина со слезами на глазах".

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, потерпел крушение в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Возле фонда Доктора Лизы

В 2015 году к посольству Германии в Москве люди также несли цветы и зажигали свечи в память о погибших в крушении пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Germanwings. Пассажирский Airbus A-320 авиакомпании Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился во французском департаменте Альпы Верхнего Прованса на юге страны. Жертвами крушения лайнера стали 150 человек: 144 пассажира и шесть членов экипажа.

Отметим, после теракта в Ницце, москвичи также приносили цветы и свечи к французскому посольству на Большой Якиманке. У стен посольства оставляли записки со словами поддержки и призывами помолиться за Францию. Тогда жертвами происшествия стали 80 человек. Неизвестные лица на микроавтобусе белого цвета (по другим данным - на грузовике) врезались в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной, так как в городе отмечался Национальный праздник 14 июля. Машина проехала через толпу несколько сотен метров. Затем террористы открыли огонь по людям.

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