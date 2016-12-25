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Президенты России, Сирии, Казахстана выразили соболезнования погибшим в авиакатастрофе

Происшествия

Президент РФ выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших в авиакрушении Ту-154 и заявил, что 26 декабря будет объявлен днем траура.

Президенты России, Сирии, Казахстана выразили соболезнования пог
Фото: АР

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура, — сказал он журналистам. — Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших".

Как сообщает РИА Новости, президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ту-154. "С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", — цитирует агентство SANA текст телеграммы. Президент Сирии добавил, что страна остается соратником России в борьбе с терроризмом.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину после авиакатастрофы. "Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны России в районе города Сочи", — сказано в сообщение на сайте президента республики.

Назарбаев также от имени всего своего народа, который разделяет боль утраты, лично выразил соболезнования родственникам и близким жертв крушения, а также всем россиянам.

Министр внутренних дел Италии Анджелино Алфано также выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим крушением под Сочи самолета Ту-154.

"Выражаю скорбь нашей страны России — важному партнеру Италии", — заявил глава МИД. Алфано выразил соболезнования "семьям жертв трагической авиакатастрофы, происшедшей этим утром над водами Черного моря", отметив, что среди погибших есть артисты Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Свои соболезнования в связи с трагедии выразили канцлер и глава МИД Германии Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщается на сайте Московского патриархата, патриарх Московский и всея Руси Кирилл также соболезнует родным и близким погибших при крушении в районе Сочи самолёта Ту-154.

"Болью в моём сердце отозвалось трагическое известие о крушении самолёта Министерства обороны России, произошедшем в акватории Чёрного моря этим утром", — говорится в сообщении.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ту-154.

"Это страшная трагедия для всей нашей страны! Вместе с членами экипажа разбились журналисты, люди, которые наравне с военными мужественно отправлялись в горячие точки и вели войну против террористов силой слова", — сказал Миронов.

Он также отметил, что "никто не мог представить, что поездка в Алеппо станет для Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова последней гастролью, которая так и не состоялась, и вместо афиш выступлений, их имена будут стоять в списке погибших".

"До последнего никто не мог поверить, но это все же подтвердилось, на роковом рейсе летела Елизавета Глинка, известная всем как Доктор Лиза. Человек, чье имя было, и навсегда останется в народной памяти синонимом доброты и милосердия. Без нее осиротели не только её близкие, но и сотни, тысячи тех, кому она спасла жизни", — сказал депутат.

Миронов выразил глубокие соболезнования родным и близким членов экипажа и пассажиров самолета ТУ-154. "Они погибли как герои, поскольку отправлялись с миссией добра в истерзанный бомбежками Алеппо", — заключил председатель партии "Справедливая Россия".

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Как сообщает Министерство обороны, среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

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Темы Сочи авария самолет крушение
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