Эксперты: Не ждите моментального "раскрытия" гибели Ту-154

Сегодня, 25 декабря, рано утром в акватории Черного моря потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Фото: AP

Трагедия произошла примерно на 7-8 минуте полета, когда самолет едва ли успел подняться на высоту выше 8 тысяч метров. Все задаются вопросом: что могло произойти на борту лайнера настолько внезапное, что экипаж не связался с землей, а журналисты, имевшие при себе средства связи, не успели сообщить о каких-либо происшествиях - о шуме, задымлении или вибрации?

Сейчас начинается процедура опознания найденных тел погибших, к работе подключаются судмедэксперты. Дадут ли они ответы на некоторые вопросы? Об этом Pravda.Ru спросила доцента кафедры судмедэкспертизы Российского национального исследовательского медуниверситета им.Пирогова, кандидата медицинских наук Эдуарда Туманова и судмедэксперта, заведующего кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого мединститута имени Сеченова Юрия Пиголкина.

- Сможет ли судмедэкспертиза мгновенно прояснить ситуацию состояние тел?

Эдуард Туманов:

- Специалистами будет проводиться комплексная авиационно-техническая судебно-медицинская экспертизы, то есть будут исследоваться останки самолёта и останки людей. К каким-то выводам можно будет прийти только на основании полных данных всех исследований.

Пока же говорить что-то определенное преждевременно. Если крушение - результат теракта, то это подтвердят только совместные выводы всех специалистов. Если же разрушение самолета было вызвано какими-то другими причинами, то это специалисты определят по наружным повреждениям, маркерам.

- Можно ли будет понять, погибли они от удара о воду, от разгерметизации?

Э.Т. - Да, это установить возможно. В данном случае высота не была значительной, чтобы люди погибли от взрывной компрессии. У членов экипажа и пассажиров повреждения будут чисто механического характера.

Понять механику разрушений, определить наличие или отсутствие следов взрывчатых веществ на теле пострадавших - это задача комплексной авиационно-технической медицинской экспертиз.

- При обследовании тел членов экипажа, можно ли будет получить такую информацию: находились ли члены экипажа в должном состоянии здоровья, которое позволяло бы им управлять самолетом?

Э.Т. - Да, если будут обнаружены тела и их состояние позволит проводить исследования, то это даст возможность сделать определенные выводы. То, что потерпевшие упали в воду, затруднит исследования.

- Если у одного из членов экипажа, допустим, был сердечный приступ, его же обязательно подменяет другой член экипажа, чтобы предотвратить возможную трагедию, правильно?

Э.Т. - Прежде всего, в самолете существует система дублирования, да и не было там на борту заболеваний. Да и все пилоты обязательно проходят предпилотный врачебный осмотр, а у военных эта процедура особенно строгая. Если же какое-то заболевание внезапно охватило экипаж в полете, то этот момент будет диагностирован в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы тел.

- Какое время должно будет пройти, чтобы эксперты смогли установить какие-то первые факты и показать окончательную картину?

Э.Т - Все зависит зависимости от объёма и сложности экспертиз. В данном случае будет проводиться также идентификация - по частям тел надо будет определять кому они принадлежат.

Будет проведена идентификационная экспертиза с целью опознания останков погибших людей, также будет проводиться медико-криминалистическая экспертиза на наличие каких-то повреждений и выяснений, повреждений на теле человека. Кроме того, эксперты проведут а также будет судебно-химическую экспертиза на наличие там алкоголя, отравляющих веществ, наркотических и так далее. То есть это все будет исследоваться в комплексе.

- Сколько времени займут все эти исследования в среднем? Месяц? И когда можно будет говорить о первых фактах, хотя бы о состоянии здоровья экипажа?

Э.Т. - Из-за большого количества погибших экспертиза может занять от одного до нескольких месяцев. Затем все данные будут переданы следствию и уже оно будет решать, что дальше делать с выводами патологоанатомов: обнародовать ли эти данные или, пока идет следствие, не разглашать их, потому что есть такое понятие, как тайна следствия, которая далеко не всегда раскрывать данные экспертиз.

Следственная группа создана по этому делу довольно большая. Наши эксперты из НРЗБ все очень профессиональны, как и следователи, работающие по этому делу. Если есть что обнаружить, то они обнаружат, я в этом не сомневаюсь.

Юрий Пиголкин:

- Даст ли судмедэкспертиза сразу ответ о причинах катастрофы? Я думаю, что нет. Это не прояснит мгновенно каких-либо других обстоятельств, кроме опознания тел.

- Можно ли будет понять, что именно вызвало массовую гибель экипажа и пассажиров авиалайнера?

Ю.П. - Высота полета в этот момент была незначительной, понятно, что все погибли в результате удара о воду, тут никаких других вариантов нет. Но сама экспертиза даст ответ на вопрос о состоянии здоровья членов экипажа.

Надо сказать, что при таких экспертизах этому вопросу уделяют внимание в самую первую очередь, наряду с исследованием состояния техники - могла ли она отказать или нет. Конечно, у кого-то из членов экипажа мог быть сердечный приступ или еще что-нибудь случилось, то есть, речь идет о человеческом факторе.

Вообще, смерть за штурвалом - одно из причин таких катастроф. И эксперты сразу смогут определить, если это произошло, если будут признаки инфаркта или коронаро-тромбоза. Однако для точного ответа, чтобы перед специалистами была полная картина произошедшего, необходимо после вскрытия провести и гистологическое исследование, а это уже займет не от трех недель до месяца.

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