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Путин объявил общенациональный траур по Ту-154

Происшествия

Днем общенационального траура в России объявлен понедельник, 26 декабря. заявил президент РФ Владимир Путин.

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Фото: AP

"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — сказал журналистам глава государства.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 под Сочи. "Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Федеральные телеканалы вносят изменения в сетку вещания из-за падения самолета Ту-154 в Черное море. Так, с эфира сняли развлекательную программу "Киношоу"​, рассказал генеральный директор НТВ Алексей Земский.

"Дальше [вопрос корректировки сетки вещания на следующие дни] будем решать", — добавил он.

Изменения в сетку вещания также вносит "Первый канал". Генеральный продюсер телеканала Александр Файфман заявил, что "Первый канал" будет оказывать поддержку родственникам погибших сотрудников канала.

Об изменениях в сетке вещания также рассказал представитель пресс-службы телеканала "Россия 1", пишет "РИА Новости". По его словам, с эфира снята программа "Смеяться разрешается". Вместо нее будет показана премьера художественного фильма, отметили в пресс-службе.

Об изменениях в своей программе сообщили и на канале РЕН ТВ. "Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией и в память о ее жертвах. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу "Соль", а завтра — юмористические концерты", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

Напомним, утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека.

Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

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Темы Россия крушение Ту-154 Владимир Путин общенациональный траур
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