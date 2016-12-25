В ФСБ объяснили отработку теракта на борту Ту-154

Источники Pravda.Ru в управлении ФСБ по Южному федеральному округуобъяснили, почему спецслужба проводит проверки "на теракт" в отношении разбившегося в Сочи лайнера Ту-154.

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"Теракт, как и столкновение со стаей птиц, отказ (техники) или ошибка пилота — это одна из версий, которые рассматриваются после авиакатастроф. Это не значит, что его подозревают, но должны быть отработаны все версии, включая самые малореальные — например, также проверялось, не было ли запусков дронов, каких-либо ракет или полета малой авиации на эшелоне Ту-154. Да, действительно, сейчас идет отсмотр камер наблюдения в Чкаловском, из которого вылетел рейс, в Адлере, поднимаются записи посадки, обслуживания, заправки самолета, идут опросы лиц, которые контактировали с бортом, проверка записей с таможни и досмотра САБ. Это — обычная практика", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Также высокопоставленные офицеры ФСБ России в столице подтвердили слова своих региональных коллег. Они также добавили, что версия с терактом в самолете, вылетевшего с военного аэродрома и находившегося в "зоне особого контроля" в Сочи рассматривается "как одна из, наравне с попаданием в восходящий поток, стаю птиц, критическим отказом технической части или "срывом разбега".

"То, что в соцсетях пишут, как вы говорите, про разброс обломков то на 1.5, то на 8 километров как якобы признак теракта — это незнание материальной части. Когда самолет под нештатным углом входит в твердую среду — воду — он разрушается так, что обломки могут разлететься на большое расстояние", — пояснили в ФСБ.

"Также по данным средств объективного контроля и показаниям опрошенных (в Сочи) очевидцев не было ни хлопка, ни вспышки, ни взрыва", — добавили правоохранители. При этом сотрудники спецслужбы сообщили, что "точку над i" может поставить только расшифровка параметрических самописцев — "черных ящиков", которые по данным СМИ уже "зафиксированы по сигналу радиомаяков" и будут подняты".

Напомним, ранее председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров ранее назвал причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России техническую неисправность или ошибку пилотирования, "теракт исключен". Как сообщает Лайф, ссылаясь на источники в Министерстве обороны, рухнувшим в акваторию Чёрного моря у берегов Сочи самолётом Ту-154 управлял опытный пилот, лётчик первого класса Роман Волков.

Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий — все практически уверены, что это не человеческий фактор.

Утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.