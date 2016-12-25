В катастрофе Ту-154 могли погибнуть Кобзон, глава СПЧ и омбудсмен Москалькова

Вместе с ансамблем им.Александрова в Сирию на потерпевшем крушение Ту-154 должен был лететь и замглавы комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон. По словам артиста, его поезда была отменена из-за медицинской визы и планов отправиться на лечение:

"14-го числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов(руководитель ансамбля им. Александрова - прим.ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся".

Кобзон также выразил свои искренние соболезнования родным и близким в связи с произошедшим. Он назвал крушение самолета Ту-154 трагедией для культуры и армейской аудитории.

Глава СПЧ Михаил Федотов в эфире «Дождя» рассказал, что хотел лететь в Сирию на этом же рейсе. Кроме того, на борту могла оказаться и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «К сожалению, ни Татьяне Николаевне, ни мне, это не разрешили. А разрешили только Лизе», - сказал Федотов".

Как сообщала Правда.Ру, 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

На борт спасательного судна подняты 4 тела погибших в крушении самолета Ту-154, выживших не наблюдается. Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

"Удар об воду очень сложный и сильный удар. Вода несжимаемая, поэтому на воду падать хуже, чем на землю. Ничего там хорошего нет. И, как правило, никто не выживает. Но были такие посадки. В Питере на Неву садился Ту-124, там выжили все. В Гудзоне американский командир посадил, все выжили. Были случаи, что при правильном пилотировании и везении люди оставались живы. В данном случае, никто не выжил", - рассказал Pravda.Ru заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

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