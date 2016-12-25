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Источник Правда.Ру

К зданию ансамбля Александрова несут свечи и цветы

Происшествия

К зданию ансамбля имени Александрова, артисты которого погибли при крушении самолёта Ту-154 в Сочи, начинают приходить люди.

К зданию ансамбля Александрова несут свечи и цветы

Как сообщает "Россия 24", москвичи несут к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии в Земледельческом переулке и к Фонду Доктора Лизы цветы.

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 под Сочи. "Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Страшная трагедия произошла сегодня утром. На борту разбившегося самолета Ту-154 Минобороны России находились 92 человека — военные, музыканты ансамбля им. Александрова, представители СМИ, которые летели в Сирию с благородной миссией — поздравить нашу авиагруппу ВКС с Новым годом. Но жизнь распорядилась иначе. Самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям погибших. Москва скорбит", — написал на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

На борт спасательного судна подняты 4 тела погибших в крушении самолета Ту-154, выживших не наблюдается. Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

"Удар об воду очень сложный и сильный удар. Вода несжимаемая, поэтому на воду падать хуже, чем на землю. Ничего там хорошего нет. И, как правило, никто не выживает. Но были такие посадки. В Питере на Неву садился Ту-124, там выжили все. В Гудзоне американский командир посадил, все выжили. Были случаи, что при правильном пилотировании и везении люди оставались живы. В данном случае, никто не выжил", — рассказал Pravda.Ru заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник.

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Видео с места крушения Ту-154 под Сочи
Темы Сочи авария самолет крушение
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