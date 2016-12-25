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Источник Правда.Ру

Списки пассажиров разбившегося "Ту-154"

Происшествия

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета, согласно которому на борту судна должны были находиться Елизавета Глинка (доктор Лиза), художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобра Антон Губанков.

Опубликованы списки пассажиров разбившегося Ту-154

"Международная общественная организация "Справедливая помощь": Глинка Елизавета Петровна", — говорится в сообщении со списком пассажиров рейса. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник в ее окружении, Елизавета Глинка не летела на борту разбившегося "Ту-154". По словам собеседника агентства, Глинка летела на данном самолете из Москвы в Сочи, однако в Сирию она не направлялась.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что разум и сердце отказываются принимать факт гибели главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

"Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", — заявил Федотов, слова которого цитирует сайт СПЧ.

В списках Миноборны также числятся директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова. На борту самолета также была съемочная группа телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета "Ту-154" Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Как сообщает РИА Новости, Союз журналистов России (СЖР) сделает все возможное, чтобы помочь семьям погибших журналистов, которые находились на борту рухнувшего "Ту-154".

"Совсем недавно у нас прошел день погибших журналистов (15 декабря), и как всегда собрались дети, родители наших погибших коллег, это 350 семей. То, что наш "клуб" вырос, очень печально. Это же люди не с оружием, это люди с фотокамерами, люди, которые пытаются показать обществу, что на самом деле происходит там, где тревожная ситуация, — сказал председатель союза Всеволод Богданов. — Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших".

Он подчеркнул, что журналисты всегда помнят об опасности, которая подстерегает тех из них, "кто открыт и стремится к истине". Однако горе близких и коллег погибших от этого меньше не становится. "Уход из жизни таких людей на таком этапе жизни — это настоящая трагедия", — отметил Всеволод Богданов.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Напомним, утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

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