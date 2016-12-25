Глава комитета обороны Совфеда исключает теракт на борту Ту-154

Председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров назвал причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России техническую неисправность или ошибку пилотирования, "теракт исключен".

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 исчез с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Версию теракта исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

"Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

Самолет Ту-154 разбился при наборе высоты, сигнал о бедствии экипаж не подавал. В поисковой операции задействованы три вертолета МЧС, с которых могут десантироваться спасатели и водолазы. О ситуации с Ту-154 проинформирован президент Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах, передает радио "Вести ФМ".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию. Отметим, погодные условия в аэропорту Сочи, откуда вылетел пропавший с радаров самолет Минобороны, хорошие. Воздушная гавань курорта работает в штатных условиях. Рейсы гражданских самолетов не отменены.

На авиафорумах появилась запись переговоров экипажа Ту-154, обломки которого найдены в Черном море, и диспетчеров, передает радио "Вести ФМ". Пользователи авиафорума утверждают, что это фрагмент переговоров рейса 85572, который принадлежал Министерству обороны.

Судя по ней, нештатных ситуаций перед вылетом на борту не возникало. Наземные службы разрешили взлет.