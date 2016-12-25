Гибель самолета Минобороны РФ. Подробности. Новость обновляется

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега. На борту лайнера находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, среди них артисты ансамбля имени Александрова, а также 9 журналистов Первого канала и телеканала "Звезда". Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров.

По поручению председателя ведомства на место крушения выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

По уточненным данным агентства, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе. На борту самолета также была съемочная группа телеканала НТВ - корреспондент Михаил Лужнецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154.

Спасатели нашли тело 1 погибшего в крушении Ту-154 в шести километрах от береговой линии Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна. "Самолет упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки", — рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. В пяти с половиной километрах от берега также обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

В пресс-службе Минобороны подтвердили, что обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров. По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

Самолет Минобороны, пропавший с экранов радаров над Сочи, мог упасть в гористой местности. Как сообщают источники в силовых структурах, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщалось ранее, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров в воскресенье в 05:40 мск. По словам источника ТАСС, "на борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой"

Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Как сообщили в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения, психологи на "горячей линии" в настоящее время работают для семей погибших при крушении самолета Ту-154. "Сейчас на горячей линии централизованно работают психологи, на случай, если будут поступать звонки", - рассказали в пресс-службе.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе поисково-спасательных мероприятий на месте крушения самолета Ту-154.