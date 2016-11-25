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Источник Правда.Ру

На главу "Почты России" требуют завести дело

Происшествия

Генпрокуратура посчитала незаконной выплату гендиректору "Почты России" Дмитрию Страшнову вознаграждения более чем в 95 миллионов рублей. Ведомство усмотрело в этом злоупотребление полномочиями. Кроме того, в халатности подозревают двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии. Генпрокуратура попросила возбудить дело в отношении главы "Почты России".

Дмитрий Страшнов
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как установили прокуроры, в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности "Почты России" в 2014 году "руководителю было согласовано вознаграждение в размере 95,4 млн рублей", пишет Интерфакс.

"Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей", — отметил представитель Генпрокуратуры.

Кстати, ранее СМИ писали, что Минкомсвязи в конце октябре подготовило приказ об установлении предельного уровня соотношения зарплаты главы "Почты России" и нескольких топ-руководителей структуры. Согласно материалу СМИ, зарплата гендиректора превысит 500 средних зарплат работников "Почты". Исходя из этих вводных, ежемесячный оклад Страшнова в будущем может составить 10 млн рублей, годовой — 120 млн рублей.

Напомним, на днях предприятие рассекретило размер официальной зарплаты гендиректора ОАО ГК "Почта России" Дмитрия Страшнова. Как удалось установить, его доходы составляют 460,5 тыс. рублей в месяц. Уточняется, что в зарплату входит также надбавка за допуск к хранению гостайны. Бухгалтера "Роспочты" подтвердили размер дохода своего руководителя, отметив, что в него не включены отпускные и командировочные.

Дмитрий Страшнов занял должность гендиректора "Почта России" в 2013 году после ухода чиновника Александра Киселева, возглавляющего государственную организацию с 2009 года. Далее управленец стал членом наблюдательного совета "Почта Банка" в январе 2016 года.

Стоит отметить, что в последнее время случаи, когда под следствия попадают люди на высоких постах, в нашей стране участились. Самым громким за последнее время стало дело Алексея Улюкаева. А сегодня стало известно, что под пристальное внимание правоохранительных органов попал генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев.

Кроме того, после ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СМИ появилась информация, что вслед за ним дела заведут еще на нескольких крупных чиновников. Речь шла о семи госслужащих. Их имена не раскрывались.

Кстати, последние социологические опросы показали, что россияне считают нынешние дела против крупных чиновников показательными. 

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Темы Почта России генпрокуратура
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