В Британии покончил с собой эксперт по делу Литвиненко

Спустя пять месяцев после поездки в Россию, был найден мертвым в собственном доме сотрудник британского Научно-исследовательского центра по атомной энергии Мэтью Панчер, являвшийся экспертом в деле о смерти Александра Литвиненко. Следствие подтвердило версию о самоубийстве.

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При расследовании этого дела в обязанности Панчера входила оценка количества полония, которое содержалось в теле Литвиненко.

По словам жены умершего, в последнее время ученый был поглощен мыслями о некой "ошибке", которую он совершил во время одного из исследований. По ее словам, настроение эксперта изменилось после поездки в Россию. "Кажется, ему все стало безразлично", — заявила она.

Эксперт также сотрудничал с властями США, он отвечал за разработку программы по измерению уровня полония в организмах бывших сотрудников советских предприятий по производству ядерного оружия. По словам одного из коллег, у господина Панчера не было причин опасаться тюремного наказания за нарушение контракта с американскими властями из-за ошибки в расчетах при написании программы.

Бежавший в Великобританию в 2000 году бывший сотрудник спецслужб России Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210.

По британской версии, главный подозреваемый в его убийстве — нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой. Сам депутат настаивает на своей невиновности. В апреле 2012 года тест на детекторе лжи, проведенный британскими полиграфологами, показал, что Луговой невиновен.

Американские и британские спецслужбы заявляли, что у них есть доказательствами причастности России к смерти бежавшего на Запад бывшего сотрудника спецслужб РФ, однако для суда они "неприемлемы".

Отец покойного Александра Литвиненко заявлял, что смерть его сына устроили российский миллиардер Борис Березовский и Алекс Гольдфарб. Больше того, Wikileaks опубликовал сенсационные материалы госдепартамента США — оказывается, РФ "отслеживала передвижения убийц бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко до его отравления и сообщала данные о контрабанде полония в США".

Вот только британцы сообщили, что "контролируют ситуацию", попросили Россию отказаться от слежки и… "пропустили и полоний, и убийство". Да и жена Литвиненко подтвердила, что экс-подполковник был… агентом MI-6.