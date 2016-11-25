Урок впрок? Детей-безбилетников запретили высаживать на мороз

В прессе появился очередной случай конфликта кондуктора с ребенком. На этот раз он произошел в Челябинской области. К уполномоченному по правам ребенка Челябинской области Ирине Буториной обратилась женщина, которая рассказала, что в понедельник, 21 ноября, в Челябинске кондуктор едва не высадила из автобуса 64-го маршрута десятилетнего мальчика, которому нечем было оплатить проезд. В тот момент на улице было -26°С, пишет РИА Новости.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Школьник пересел в автобус, так как троллейбус, на котором он передвигался, остановился из-за отсутствия электроэнергии. Денег для оплаты у него не было.

Проверку по факту обращения провела компания-перевозчик, также расследование начал СК. Кондуктор в ответ на расспросы заявила, что высадить школьника не пыталась и даже не вступала с ним в контакт. В тот день в автобус пересели из троллейбуса несколько пассажиров, в том числе школьник. Кондуктор всех попросила оплатить проезд и когда дошла очередь до мальчика, то один из пассажиров сразу оплатил его проезд.

Женщина уточнила, что у всех кондукторов есть инструктаж по поводу неблагоприятных условий, том числе мороза или дождей - не высаживать из салона детей.

Напомним, ранее следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщало о проверке информации СМИ о том, что школьника в Новосибирске якобы дважды выгнали из автобуса на улицу в 30-градусный мороз, не приняв карту для оплаты проезда. Наличных денег, чтобы оплатить поездку у него не было. Подобный случай произошел недавно и в Екатеринбурге, где в автобус не пустили без денег 9-летнюю девочку. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело.

Эксперты говорят, что в случившемся стоит винить не только кондуктора, но и людей, которые ехали в транспорте. Никто из них не заступился за ребенка и не попытался заплатить за девочку.

Тут, конечно, есть и правовая точка зрения, и человеческая. К сожалению, сейчас ситуация очень часто выстраивается таким образом, что человек человеку волк, и все человеческое, что было в Советском Союзе, сейчас во многом хромает. Для этого кондуктору, который получает копейки, нужно выжать любые средства, главное, чтобы не попасть на штраф, главное получить какую-то премию, и чтобы закон не был нарушен. Подробнее читайте в материале: "Все видели - ребенка выгоняют на мороз. Никто не вступился".

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