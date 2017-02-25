Вооруженный ножом водитель в Германии сбил прохожих

В немецком городе Хайдельберге три человека получили ранения после наезда неадекватного водителя, который еще и угрожал им ножом.

Фото: скриншот с youtube.com

По сообщению телеканала N24, который ссылается на представителя полиции, злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако был остановлен сотрудниками полиции. Во время задержания водитель оказал сопротивление, поэтому правоохранители пришлось стрелять в него с расстояния в 150 метров. Мужчина получил серьезное ранение.

Как рассказал официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхебер (David Faulhaber), ЧП произошло на площади Бисмаркплац около 16.00 по местному времени (18.00 мск). Злоумышленник управлял легковой машиной марки Opel.

По словам Фаулхебера, подозреваемый выскочил из машины и бегом направился в сторону Берграйнер штрассе. "Там... он был опознан нарядом полиции, который получил сигнал от граждан", - отметил полицейский.

Один из трех пешеходов получил серьезную травму. Его и получившего ранение преступника отправили в больницу.

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