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Источник Правда.Ру

В Донецкой области под колесами грузовика ВСУ погибла местная жительница

Происшествия

Местная жительница погибла в контролируемой Киевом части донецкой области после наезда военного грузовика ЗИЛ-131. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр силовой операции в Донбассе.

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Инцидент произошел утром 25 февраля в районе села Старогнатовка Волновахского района. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП уже начато расследование.

По данным информационного агенства "ОстроВ", которое ссылается на отдел обеспечения безопасности дорожного движения,  «26-летний водитель автомобиля ЗИЛ не убедился в безопасности во время движения задним ходом и совершил наезд на 60-летнюю женщину».

Такие инциденты отнюдь не редкость. К примеру, в ноябре 2016 году  нетрезвые украинские военнослужащие угнали танк из места расположения роты и отправились на нем в магазин в селе Заря (контролируется Киевом) около Мариуполя. В центре населенного пункта они наехали на гражданский автомобиль. Находившиеся в нем три человека скончались на месте.

В середине октября 2016 года пресс-центр военной операции сообщал о столкновении бронетранспортера ВСУ и автобуса, в результате которого водитель последнего погиб. По данным местных СМИ, авария произошла в районе населенного пункта Покровск, автобус перевозил рабочих. Силовики отмечали, что у водителя бронетранспортера алкоголя в крови не обнаружили.

В марте 2015-го в Константиновке (Донецкая область) бронетранспортер украинских военных сбил на улице женщину с двумя детьми. Один ребенок погиб. Установлено, что военнослужащий, управлявший БТР, был пьян.

В апреле того же года в селе Гродовка Донецкой области  сами украинские военные  погибли в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Почти два года назад в минобороны Украины вынуждены были признать проблему алкоголизма в армии, заявив, что намерены бороться с ней. А главы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций тогда же  подписали распоряжения о полном запрете продажи в регионе алкогольных напитков силовикам.

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