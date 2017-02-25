Сахалинских рыбаков снимали с дрейфующей льдины более двух часов

В заливе Мордвинова на юге Сахалина в субботу, 25 февраля, спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины 20 местных рыбаков-любителей.

Фото: AP

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, вся операция прошла благополучно и медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

Информация о ЧП поступила в 14:40 по местному времени (6:40 мск). Спасательная операция осложнялась плохой погодой. По этой же причине сотрудники МЧС не смогли использовать вертолет, людей пришлось вывозить на лодках. За один рейс на борт можно взять только троих, поэтому операция заняла 2,5 часа.

"Интерфакс" сообщает, что рыбаки знали о плохой погоде и получали предупреждение об опасности выхода на лед в таких условиях, однако пренебрегли им.

В ноябре 2016 года глава Балаковского района Саратовской области Иван Чепрасов во время планерки в администрации возмутился тем, что рыболовы часто выходят на тонкий лед вопреки предупреждениям, а оплачивать работу спасателей приходится за счет бюджетных средств. "Может, наоборот, им сразу гири давать с веревочкой? Сел, к ноге привязал, чтобы никаких проблем не было. Каждый год дурачатся", — заявил чиновник.

И это действительно так. К примеру, как рассказывала "Правда.Ру", в прошлом году в Куршском заливе на Балтике с отколовшихся льдин спасатели Литвы сняли почти 80 любителей подледного лова. А в Хабаровском крае, в бухте Мучка от берега оторвалась льдина, на которой находились около 40 человек и 28 автомобилей. Силами МЧС льдину отбуксировали к берегу. В то же время любителей подледной ловли с помогали спасть вертолеты.

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