За убийство брата лидера КНДР заплатили 90 долларов

Подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама — гражданке Индонезии Сити Айсиа — заплатили 90 долларов за нападение на брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Associated Press.

Фото: АР

Агентству данную информацию якобы подтвердил заместитель индонезийского посла в Малайзии.

Напомним, что полиция Малайзии обнаружила на лице убитого Ким Чен Нама агент нервно-паралитического действия — химическое оружие массового поражения (классификация ООН).

Сейчас арестованы четыре подозреваемых в убийстве — в частности, химик из КНДР. "Правда.Ру" ранее сообщала, что брат лидера Северной Кореи давно жил за рубежом и не поддерживал отношений с Ким Чен Ыном. Но одно время его считали возможным преемником Ким Чен Ира.

Позже стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств. Тем временем правительство Республики Корея официально заявило, что уверено в причастности КНДР к убийству в Куале-Лумпуре Ким Чен Нама. "Учитывая, что все подозреваемые в преступлении — граждане КНДР, мы считаем, что власти Северной Кореи являются организаторами убийства", — заявил пресс-секретарь министерства объединения Республики Корея Чон Чжун Хи.

Новым подозреваемым в громком убийстве Ким Чен Нама стал сотрудник посольства КНДР в Малайзии и работник северокорейского авиаперевозчика Air Koryo, сообщало наше издание. Руководство местной полиции требует от северокорейского посольства оказать содействие в поимке преступников.

Напомним, о смерти брата северокорейского лидера стало известно 14 февраля. Как передавало агентство "Рёнхап", Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с "отравленными иглами", нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они были агентами КНДР.

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