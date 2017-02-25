Кровавая жатва в Сирии: два теракта подряд, более ста жертв

В городе Хомсе, который находится в Сирии, прогремели два мощных взрыва. По последним данным, погибли 42 человека.

архив Правды.Ру

Раньше местные власти и стражи порядка заявляли о 14 жертвах. В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. Теракт в Хомсе произошел 25 февраля. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, несколько террористов подорвали себя возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки. Покушение было организованно на сотрудников силовых ведомств САР. Местные правоохранительные органы изучают место преступления.

По данным государственного телеканала "Сурия", террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за нападения на штабы силовых структур. Вчера, 24 февраля, в западном пригороде Эль-Баба в провинции Алеппо также произошел теракт. По данным информагентств, его совершили боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт Сирийской свободной армии. Машина была начинена взрывчаткой. Погибли около 45 человек, десятки человек получили ранения.

Отметим, что Эль-Баб — одна из главных точек ИГ. Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных. Хомс — третий по величине город Сирии и находится под контролем правительственных войск Башара Асада.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что каждый день в России предотвращают один теракт.Почему именно Екатеринбург среди других городов был выбран террористами для подготовки терактов, спросил корреспондент Pravda.Ru у историка спецслужб, генерал-майора в отставке Валерия Малеванного.

"Мы находимся в состоянии военных действий с ИГИЛ, которое запрещено на территории России. ИГИЛ старается раскинуть свою террористическую сеть во всех городах Российской Федерации. Точно такие же группы арестованы в Казани, 12 человек в Уфе, а в Московской области, при подъезде к Кашире, было арестовано четыре человека. У всех групп изъяли арсенал боевых веществ. За последние три месяца изъято всего четыре тонны взрывных веществ у террористов", - рассказал Pravda.Ru Валерий Малеванный.

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Боевые выступления ИГИЛ идут не только во Франции. Война переносится с территории Сирии на территорию практически всей Западной Европы и России. "Наша контрразведка работает на "пятерку". За 2013 год было предотвращено 212 террористических актов, а за 2014 год - 369. Каждый день предотвращается по одному террористическому акту. Эта статистика говорит о том, что спецслужбы, контрразведка, ФСБ и НАКА, который входит в ФСБ (Национальный антитеррористический комитет), работают сегодня на полную мощность.

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