Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кровавая жатва в Сирии: два теракта подряд, более ста жертв

Происшествия

В городе Хомсе, который находится в Сирии, прогремели два мощных взрыва. По последним данным, погибли 42 человека.

теракты
архив Правды.Ру

Раньше местные власти и стражи порядка заявляли о 14 жертвах. В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. Теракт в Хомсе произошел 25 февраля. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, несколько террористов подорвали себя возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки. Покушение было организованно на сотрудников силовых ведомств САР. Местные правоохранительные органы изучают место преступления.

По данным государственного телеканала "Сурия", террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за нападения на штабы силовых структур. Вчера, 24 февраля, в западном пригороде Эль-Баба в провинции Алеппо также произошел теракт. По данным информагентств, его совершили боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Террорист-смертник атаковал контрольно-пропускной пункт Сирийской свободной армии. Машина была начинена взрывчаткой. Погибли около 45 человек, десятки человек получили ранения.

Отметим, что Эль-Баб — одна из главных точек ИГ. Боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года. Наступление на город, контролируемый боевиками ИГ, ведут отряды оппозиционной Сирийской свободной армии при поддержке турецких военных. Хомс — третий по величине город Сирии и находится под контролем правительственных войск Башара Асада.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что каждый день в России предотвращают один теракт.Почему именно Екатеринбург среди других городов был выбран террористами для подготовки терактов, спросил корреспондент Pravda.Ru у историка спецслужб, генерал-майора в отставке Валерия Малеванного.

"Мы находимся в состоянии военных действий с ИГИЛ, которое запрещено на территории России. ИГИЛ старается раскинуть свою террористическую сеть во всех городах Российской Федерации. Точно такие же группы арестованы в Казани, 12 человек в Уфе, а в Московской области, при подъезде к Кашире, было арестовано четыре человека. У всех групп изъяли арсенал боевых веществ. За последние три месяца изъято всего четыре тонны взрывных веществ у террористов", - рассказал Pravda.Ru Валерий Малеванный.

Фото по теме

Боевые выступления ИГИЛ идут не только во Франции. Война переносится с территории Сирии на территорию практически всей Западной Европы и России. "Наша контрразведка работает на "пятерку". За 2013 год было предотвращено 212 террористических актов, а за 2014 год - 369. Каждый день предотвращается по одному террористическому акту. Эта статистика говорит о том, что спецслужбы, контрразведка, ФСБ и НАКА, который входит в ФСБ (Национальный антитеррористический комитет), работают сегодня на полную мощность.

 

 

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Теракт в Грозном
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
ЭКСПЕРТ: Япония не ожидала жесткой позиции России по Курилам
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ: заявления Порошенко продиктованы его трусостью
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Мир
ЭКСПЕРТ: Япония не ожидала жесткой позиции России по Курилам
Мир
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ: заявления Порошенко продиктованы его трусостью
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Белоруссия
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество Антон Куликов
Комментарии
Игорь Егоров Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
GalaSurovegina Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
vkontakte_22259914 Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Саныч Сан В Белоруссии приняли решение по российскому газу
ольга андерсон МНЕНИЯ: восстанавливать разрушенную Сирию придется России, Запад помогать не будет
vicvgold1 Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
vicvgold1 Алексей МУХИН: "На выборах в США воевали две еврейские общины"
vicvgold1 Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии?
vicvgold1 Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?