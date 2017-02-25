В старом колодце возле курортного города Малиа на Крите был обнаружен человеческий скелет. Как оказалось, это останки 20-летнего жителя Британии Стивена Кука, пропавшего в 2005 году.
Как сообщает греческое издание Lifo, скелет обнаружили 16 февраля местные жители, которые пришли чистить колодец. Рядом нашли его кожаный ремень и камеру. Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат британцу. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
Кук исчез в первый день своего отпуска в Малии 1 сентября 2005 года. С тех пор его поиски не прекращались.
Информацию о том, что британец обнаружен, также подтвердили в Facebook его родственники. "Сегодня мы узнали, что после 11 лет, наш любимый сын, брат, племянник, дядя и друг, придет в наш дом в последний раз", - написал брат погибшего написал на странице в социальной сети, которую он создал специально для поиска Стивена. Также сообщается, что останки молодого человека будут доставлены в Британию.
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