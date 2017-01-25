В Техасе торнадо унес ванну с женщиной внутри

В Техасе торнадо разрушил дом пожилой женщины и унёс в лес ванну, в которой она укрывалась от стихии. Об этом сообщает The Washington Post. Как передает СМИ, женщина услышала предупреждение о торнадо и укрылась в ванной.

Как рассказал метеоролог Джейсон Хэнсфорд, который дозвонился до женщины после происшествия, ванну вырвало из ванной комнаты, после чего женщина оказалась в лесу недалеко от своего дома.

Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина, к счастью, почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, сообщил Хэнсфорд. "Это одна из самых удивительных историй о выживании людей в торнадо", — отмечает журналист Washington Post.

21-22 января по южным штатам США прокатилось несколько мощных торнадо, жертвами которых стали 19 человек. В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что ширина торнадо достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, передает РИА Новости.

В штатах Джорджия и Миссисипи по меньшей мере 18 человек погибли, в ряде округов было введено чрезвычайное положение. Пострадали также штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что эти регионы получат помощь от федеральных властей.

"Торнадо ужасные и сильные, они (штаты — ред.) сильно пострадали. Так что мы будем помогать", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, ООН ﻿подсчитала число погибших от природных катастроф во всем мире за последние 20 лет. Жертвами стихии за это время стали 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе организации.

В исследовании международной организации подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения.

"Более половины стали жертвами землетрясений, а остальные погибли из-за воздействия губительных явлений, связанных с погодой и климатом", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что самым смертоносным за 20 лет стихийным бедствием стало землетрясение 2010 года на Гаити, унесшее почти 220 тысяч жизней. Второе место в исследовании занимает землетрясение и цунами в Индонезии в 2004 году, жертвами которого стали более 182 тысяч человек, третье — тропический циклон "Наргис" в Мьянме в 2008 году (более 139 тысяч жертв).

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