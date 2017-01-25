В Техасе торнадо разрушил дом пожилой женщины и унёс в лес ванну, в которой она укрывалась от стихии. Об этом сообщает The Washington Post. Как передает СМИ, женщина услышала предупреждение о торнадо и укрылась в ванной.
Как рассказал метеоролог Джейсон Хэнсфорд, который дозвонился до женщины после происшествия, ванну вырвало из ванной комнаты, после чего женщина оказалась в лесу недалеко от своего дома.
Несмотря на эмоциональное потрясение, физически женщина, к счастью, почти не пострадала, отделавшись лишь небольшими ссадинами и ушибами, сообщил Хэнсфорд. "Это одна из самых удивительных историй о выживании людей в торнадо", — отмечает журналист Washington Post.
21-22 января по южным штатам США прокатилось несколько мощных торнадо, жертвами которых стали 19 человек. В докладе, опубликованном офисом Национальной метеорологической службы в городе Шривпорт в Луизиане, говорится, что ширина торнадо достигала 730 метров, а скорость ветра превышала 210 км/ч, передает РИА Новости.
В штатах Джорджия и Миссисипи по меньшей мере 18 человек погибли, в ряде округов было введено чрезвычайное положение. Пострадали также штаты Техас, Алабама, Луизиана и Флорида. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что эти регионы получат помощь от федеральных властей.
"Торнадо ужасные и сильные, они (штаты — ред.) сильно пострадали. Так что мы будем помогать", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме.
Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, ООН подсчитала число погибших от природных катастроф во всем мире за последние 20 лет. Жертвами стихии за это время стали 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе организации.
В исследовании международной организации подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения.
"Более половины стали жертвами землетрясений, а остальные погибли из-за воздействия губительных явлений, связанных с погодой и климатом", — говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что самым смертоносным за 20 лет стихийным бедствием стало землетрясение 2010 года на Гаити, унесшее почти 220 тысяч жизней. Второе место в исследовании занимает землетрясение и цунами в Индонезии в 2004 году, жертвами которого стали более 182 тысяч человек, третье — тропический циклон "Наргис" в Мьянме в 2008 году (более 139 тысяч жертв).
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